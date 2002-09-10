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Раздел: Общество  
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В Киеве можно пройти бесплатное медобследование

В Киеве можно пройти бесплатное медобследование Обследования будут проходить во всех районах.

На этой неделе в столице будет продолжаться пилотный проект «Врач в вашем доме» для профилактики и раннего выявления заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Проект введен с этой целью приблизить медицинскую услугу к жителям столицы, предоставить им дополнительную возможность узнать о своем состоянии», - говорится в сообщении.

В частности, жители столицы могут получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и тому подобное.

Отмечается, что на прошлой неделе палатки проекта «Врач в Вашем доме» посетило более 2000 человек. Почти у половины из них - повышенное артериальное давление, около 1500 человек имеют избыточный вес, несколько сотен - слишком высокий уровень сахара крови и холестерина.

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График работы и адреса, где можно обследоваться на текущей неделе, доступны по ссылке.
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 Теги: Киев, медобследование

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Сегодня, 15:45 » Автор: Анна Мартынова
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