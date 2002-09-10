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В Киеве демонтировали 20 МАФов с шаурмой

В Киеве демонтировали 20 МАФов с шаурмойВспышка отравления шаурмой в Киеве ликвидирована.

Департаментом городского благоустройства КГГА демонтировано 20 незаконных объектов, где изготовляли и продавали шаурму без разрешительной документации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"В связи со вспышкой острой кишечной инфекции в г. Киеве, который возник из-за употребления шаурмы, мероприятиям по обследованию столичных точек продажи уличной еды уделяется особое внимание. Теперь вспышка ликвидирована, новые случаи не регистрировались, работа поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращена. Точки продажи шаурмы после массового отравления людей демонтированы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предоставлению Госпогнранслужбы г. Киева Департаментом городского благоустройства КГГА демонтировано 20 незаконных объектов, где изготовляли и продавали шаурму без разрешительной документации.

По результатам анализа санитарно-эпидемической ситуации, в адрес областных государственных администраций, профильных департаментов, управлений, городских и районных администраций, территориальных подразделений Национальной полиции направлены соответствующие обращения с предоставлением конкретных предложений относительно недопущения осложнения эпидситуации.

По инициативе главных управлений Госпогранслужбы по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения проведено 132 заседания региональных и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Активизировано проведение санитарно-образовательной и разъяснительной работы по профилактике острых кишечных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Информация относительно осложнения эпидситуации постоянно обновляется и обнародуется на официальных сайтах Госпогранслужбы и ее территориальных органов.

Учитывая напряженную эпидемическую ситуацию с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, в том числе связанные с употреблением еды быстрого приготовления, специалисты Госпогранслужбы продолжают активную работу с операторами рынка пищевых продуктов для недопущения вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний.

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Напомним, с 30 июля в Госпогранлужбу начали поступать сообщения о случаях острой кишечной инфекции после употребления шаурмы, которая продавалась в нескольких торговых точках в разных районах столицы. По состоянию на 6 августа, количество случаев заболевания составляли 93.
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 Теги: Киев, МАФы

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Сегодня, 17:26 » Автор: Анна Мартынова
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