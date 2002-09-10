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Раздел: Общество  
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В одном из столичных озер массово гибнет рыба

В одном из столичных озер массово гибнет рыбаПогибли тысячи рыб.

Сегодня появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах на Теремках-II, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Об этом написал журналист Михаил Погребиский на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что именно на этих ставках совсем недавно произошло массовое отравление уток - в результате которого сотни птиц погибли.

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"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб. Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба", - написал он.

В одном из столичных озер массово гибнет рыба
В одном из столичных озер массово гибнет рыба
В одном из столичных озер массово гибнет рыба
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 Теги: Киев, озеро

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Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
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