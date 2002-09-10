Раздел: Общество
В одном из столичных озер массово гибнет рыба
Погибли тысячи рыб.
Сегодня появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах на Теремках-II, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом написал журналист Михаил Погребиский на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что именно на этих ставках совсем недавно произошло массовое отравление уток - в результате которого сотни птиц погибли.
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"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб. Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба", - написал он.
Сегодня появилась информация о массовой гибели рыбы в прудах на Теремках-II, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Об этом написал журналист Михаил Погребиский на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что именно на этих ставках совсем недавно произошло массовое отравление уток - в результате которого сотни птиц погибли.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб. Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба", - написал он.
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