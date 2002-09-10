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Раздел: Общество  
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ОБСЕ получило доступ к украинским пленным на Донбассе

ОБСЕ получило доступ к украинским пленным на ДонбассеПоследний раз координатор ОБСЕ был в тюрьмах на оккупированных территориях год назад.

В Донецк приехал координатор от ОБСЕ Тони Фриш. Было договорено, что Фриш навестит незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных территориях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Украинская сторона надеется, что в ходе поездки Фришу удастся осуществить визит к журналисту и блогеру Станиславу Асееву, которого боевики схватили в июне 2017 года и теперь пытаются выдать за участника заговоров, обвинить в шпионаже и убийствах.

Также планируется встреча Фриша с родственниками пропавших без вести на Донбассе. На разговор с координатором ОБСЕ рассчитывают и семьи граждан, которые потеряли следы своих близких: пропавших окупанты могут держать в заложниках, но не подтверждать задержание.

Последний раз координатор ОБСЕ был в тюрьмах на оккупированных территориях год назад - в августе 2017-го. Тогда поездка получилась скомканной: Фришу показали лишь несколько заложников и не дали пообщаться с ними наедине.

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Напомним, по оценкам СБУ, на оккупированных территориях остаются в заложниках 103 человека.
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 Теги: ОБСЕ, Донбасс, пленные

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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