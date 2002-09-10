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Раздел: Общество  
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​Гонтарева нашла себе новую работу

​Гонтарева нашла себе новую работуПроект получил название "Медікіт".

Экс-глав Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева займется бизнесом в сфере IT-технологий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.net.

Новый проект получил название "Медікіт". Он представляет собой онлайн площадку, соединяющую пациентов и врачей.

"Концептуально это медицинский маркетплейс по типу Airbnb или Olx. Сейчас происходит разработка IT-составляющей", - рассказал директор платформы Руслан Кравец.

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Он уточнил, что Гонтарева может возглавить наблюдательный совет компании.
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 Теги: ​Гонтарева, работа

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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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