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Раздел: Общество  
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Киев стоит в пробках из-за ливня

Киев стоит в пробках из-за ливняРезко подскочили цены на такси.

Киев в понедельник, 10 сентября, застрял в пробках из-за дождя, не прекращающегося практически сутки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Движение по Набережному шоссе практически заблокировано. Также серьезные пробки на ул. Большая Житомирская, на некоторых участках ул. Борщаговская и проспекта Победы, на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Степана Бандеры и Владимирском спуске, на ул. Саксаганского.

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Также резко подскочили цены на такси. До этого с ул. Полевая, 21, доехать до ул. Львовская, 49 с помощью сервиса онлайн-такси Uklon можно было за 80-90 грн. Теперь же стоимость поездки составляет около 200 грн.
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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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Киев стоит в семибалльных пробках Киев стоит в семибалльных пробках

Пробки образовались в центре города.

Киев остановился в пробках Киев остановился в пробках

Они достигли девяти баллов.

Киев стоит в семибальных пробках Киев стоит в семибальных пробках

Пробки возникли из-за непогоды.

Киев остановился в пробках Киев остановился в пробках

Их уровень достиг девяти баллов.

Гололед и ДТП: Киев стоит в пробках Гололед и ДТП: Киев стоит в пробках

На дорогах гололедица

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