» » В Киеве часть трамваев изменит маршрут движения
Раздел: Общество  
0

В Киеве часть трамваев изменит маршрут движения

В Киеве часть трамваев изменит маршрут движения Изменения связаны с проведением ремонтных работ.

В Киеве два трамвайных маршрута изменят в связи проведением ремонта путей на улице Закревского. Это коснется №28 и 33К. Работы будут проводить ночью 11,12,13,14 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

11 сентября с 00:01 до 5:30 14 сентября движение трамваев маршрутов №№ 28 и 33К изменятся следующим образом:

Маршрут № 28

Станция метро "Лесная" - бульвар Перова.
Последние отправления по собственному маршруту со станции метро "Лесная" в 22:57 и 23:14.

С улицы Милославской в 23: 47 и 00: 05.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

Маршрут № 33К

Улица Павла Усенко - бульвар Перова.
Последние отправления по собственному маршруту с улицы Павла Усенко в 23:08 и 23:23.

С улицы Сабурова в 23: 47 и 00: 02.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, трамваи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:16 » Автор: Анна Мартынова
     169
     0

Похожие новости по теме

В Киеве изменят маршрут трамваи В Киеве изменят маршрут трамваи

Это связано с продолжением ремонта.

В Киеве из-за ремонта трамваи изменят маршрут движения В Киеве из-за ремонта трамваи изменят маршрут движения

Будут проводить ремонт.

Ночью ряд киевских трамваев поменяют маршрут движения Ночью ряд киевских трамваев поменяют маршрут движения

На улице Закревского будет проходить ремонт.

В Киеве два маршрута трамваев изменят маршрут движения В Киеве два маршрута трамваев изменят маршрут движения

Это временные изменения.

Некоторые киевские трамваи временно меняют маршрут движения Некоторые киевские трамваи временно меняют маршрут движения

Это связано с ремонтом трамвайных путей

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх