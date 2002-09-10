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Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке Ранее рисунками украсили парк Совки.

Вслед за парком Совки великолепные работы столичной художницы Яны Хачикян появились и в парке Потапова в том же Святошинском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.

Яна Хачикян разрисовывает спинки лавочек для отдыха в парках сказочно красивыми птицами и зверушками
Сейчас целая стайка семейства «пернатых» благодаря кисти Яны обосновалась в парке имени Генерала Потапова на Борщаговке. И об этом Яна написала в группе «Борщаговка» в соцсети.

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке


Яна Хачикян знакомит киевлян с «новостями из парка Потапова». И демонстрирует свои новые работы, а также и себя за творческим процессом.

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке


Инициатива художницы собрала многие тысячи восторженных откликов, куда больше, чем посты многих известных политиков и даже артистов.

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке


Между тем, это уже 2-й почин Яны. А впервые киевляне узнали о талантливой киевской художнице в августе, когда она рассказала, что в прошлом году еще разрисовала скамейки в парке Совки на том же жилмассиве Борщаговка.

И тогда мы многое узнали о Яне из ее записи в Facebook.

Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке


В планах Яны было - разрисовать скамейки в парке Потапова (что уже начато) и в парке Юности.

Яна также предупреждает: просто так рисовать на парковых скамейках нельзя. Нужно разрешение властей района. По словам Яны, первого пернатого персонажа она изобразила самовольно, и сразу же пришлось встретиться с правоохранителями. Однако отослала прошение властям Святошинского района и получила письменное разрешение.

И теперь творит спокойно. В августе Яна показала, что рисует не только птичек, но и пчел, и уморительных панд.

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Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке
Художница оригинально раскрасила скамейки в киевском парке


Журналисты «ВК» отмечают, что работы художницы являются и своеобразной рекламой, ведь Яна и зарабатывает живописью. Однако какое это имеет значение, если она дарит людям настоящую радость во время их отдыха в столичных парках?
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 14:02 » Автор: Анна Мартынова
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