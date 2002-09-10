Раздел: Общество
Киевлян приглашают на продуктовые ярмарки: названы адреса
Можно купить продукты по умеренным ценам.
При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev24.ua.
Расписание работы ярмарок:
11 сентября (сегодня) в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
12 сентября (среда) 2018 года в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
13 сентября (четверг) 2018 года в:
- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - б-р. Перова, 8-10, ул. просп. Генерала Ватутина, 12-А, ул. Березняковская, 21-23;
- Печерском районе - ул. Московская, 2;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
14 сентября (пятница) 2018 года в:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
15 сентября (суббота) 2018 года в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.
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16 сентября (воскресенье) 2018 года в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.
При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev24.ua.
Расписание работы ярмарок:
11 сентября (сегодня) в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
12 сентября (среда) 2018 года в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.
13 сентября (четверг) 2018 года в:
- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - б-р. Перова, 8-10, ул. просп. Генерала Ватутина, 12-А, ул. Березняковская, 21-23;
- Печерском районе - ул. Московская, 2;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
14 сентября (пятница) 2018 года в:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
15 сентября (суббота) 2018 года в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.
Читайте также: Стало известно, когда откроют первую очередь Киевского зоопарка
16 сентября (воскресенье) 2018 года в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.
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