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Киевлян приглашают на продуктовые ярмарки: названы адреса

Киевлян приглашают на продуктовые ярмарки: названы адресаМожно купить продукты по умеренным ценам.

При содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения жителей столицы, будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev24.ua.

Расписание работы ярмарок:

11 сентября (сегодня) в:

- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

12 сентября (среда) 2018 года в:

- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;

- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.

13 сентября (четверг) 2018 года в:

- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)

- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - б-р. Перова, 8-10, ул. просп. Генерала Ватутина, 12-А, ул. Березняковская, 21-23;

- Печерском районе - ул. Московская, 2;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

14 сентября (пятница) 2018 года в:

- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)

- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

- Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

- Соломенском районе - ул. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

15 сентября (суббота) 2018 года в:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

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16 сентября (воскресенье) 2018 года в:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.
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 Теги: Киев, ярмарки

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Сегодня, 15:58 » Автор: Анна Мартынова
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