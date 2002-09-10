Раздел: Общество
Киев объявил новый тендер по строительству метро
Трасса участка должна проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro.
Начало аукциона состоится 16 ноября этого года.
6 сентября "Киевский метрополитен" отменил тендер на строительство линии метро в сторону Виноградаря. Причиной стало то, что только один из трех участников - компания "Интербудтоннель" - подала полный пакет документов без нарушений.
В то же время, КП "Киевский метрополитен" отклонил предложение другого участника, компании "Адамант", сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.
Как сообщалось, ООО "Строительная компания "Адамант" подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины, из-за чего метрополитен приостановил торги.
В жалобе к АМКУ компания утверждала, что предоставила все необходимые документы, а ошибки, на которые указывает заказчик – формальные (несущественные) и не могут быть основанием для исключения из конкурса.
СК "Адамант" также указала на то, что ПАО "Киевметрострой" было неправомерно допущено к аукциону.
Предложения на торги на строительство метро подали три компании, третьим участником было ЧАО "Интербудтоннель".
Читайте также: В Киеве вновь перенесли тендер на строительство метро на Виноградарь
Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro.
Начало аукциона состоится 16 ноября этого года.
6 сентября "Киевский метрополитен" отменил тендер на строительство линии метро в сторону Виноградаря. Причиной стало то, что только один из трех участников - компания "Интербудтоннель" - подала полный пакет документов без нарушений.
В то же время, КП "Киевский метрополитен" отклонил предложение другого участника, компании "Адамант", сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.
Как сообщалось, ООО "Строительная компания "Адамант" подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины, из-за чего метрополитен приостановил торги.
В жалобе к АМКУ компания утверждала, что предоставила все необходимые документы, а ошибки, на которые указывает заказчик – формальные (несущественные) и не могут быть основанием для исключения из конкурса.
СК "Адамант" также указала на то, что ПАО "Киевметрострой" было неправомерно допущено к аукциону.
Предложения на торги на строительство метро подали три компании, третьим участником было ЧАО "Интербудтоннель".
Читайте также: В Киеве вновь перенесли тендер на строительство метро на Виноградарь
Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.
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