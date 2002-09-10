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Раздел: Общество  
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Киев объявил новый тендер по строительству метро

Киев объявил новый тендер по строительству метроТрасса участка должна проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 10 сентября повторно объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro.

Начало аукциона состоится 16 ноября этого года.

6 сентября "Киевский метрополитен" отменил тендер на строительство линии метро в сторону Виноградаря. Причиной стало то, что только один из трех участников - компания "Интербудтоннель" - подала полный пакет документов без нарушений.

В то же время, КП "Киевский метрополитен" отклонил предложение другого участника, компании "Адамант", сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.

Как сообщалось, ООО "Строительная компания "Адамант" подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины, из-за чего метрополитен приостановил торги.

В жалобе к АМКУ компания утверждала, что предоставила все необходимые документы, а ошибки, на которые указывает заказчик – формальные (несущественные) и не могут быть основанием для исключения из конкурса.

СК "Адамант" также указала на то, что ПАО "Киевметрострой" было неправомерно допущено к аукциону.

Предложения на торги на строительство метро подали три компании, третьим участником было ЧАО "Интербудтоннель".

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Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.
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 Теги: Киев, тендер, метро

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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