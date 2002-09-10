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Раздел: Общество  
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В Киеве закроют трамвайный маршрут

В Киеве закроют трамвайный маршрутЗаезды и выезды трамваев будут скорректированы.

Движение трамваев маршрута № 14 закрывается в ночь на 12, 13 и 14 сентября. Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей на улице Глыбочицкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

График ремонтных работ с 00:10 до 06:10.

Последние рейсы по собственному маршруту отправятся с Контрактовой площади в 21:50 и 22:10.

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С Отрадного проспекта последние рейсы отправятся в 22:51 и 23:11.
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 Теги: Киев, трамвайный маршрут

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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