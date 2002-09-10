Раздел: Общество
Из-за аварии опаздывают следующие в Киев поезда и электрички
Поезд №82 повредил повредил контактную сеть.
Из-за аварии на железнодорожном участке «Васильков-Боярка» задерживаются пассажирские поезда и электрички, которые следуют в Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отмечается, что поезд №82 сообщением «Ужгород-Киев» повредил контактную сеть, в результате поезда и электрички, в частности направлением Фастов - Киев, опаздывают примерно на час.
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Проводятся работы по восстановлению сети.
Из-за аварии на железнодорожном участке «Васильков-Боярка» задерживаются пассажирские поезда и электрички, которые следуют в Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отмечается, что поезд №82 сообщением «Ужгород-Киев» повредил контактную сеть, в результате поезда и электрички, в частности направлением Фастов - Киев, опаздывают примерно на час.
Читайте также: Киевлян возмутила женщина за рулем с торчащим из люка ребенком
Проводятся работы по восстановлению сети.
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