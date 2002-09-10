» » Из-за аварии опаздывают следующие в Киев поезда и электрички
Раздел: Общество  
0

Из-за аварии опаздывают следующие в Киев поезда и электрички

Из-за аварии опаздывают следующие в Киев поезда и электрички Поезд №82 повредил повредил контактную сеть.

Из-за аварии на железнодорожном участке «Васильков-Боярка» задерживаются пассажирские поезда и электрички, которые следуют в Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Отмечается, что поезд №82 сообщением «Ужгород-Киев» повредил контактную сеть, в результате поезда и электрички, в частности направлением Фастов - Киев, опаздывают примерно на час.

Читайте также: Киевлян возмутила женщина за рулем с торчащим из люка ребенком

Проводятся работы по восстановлению сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, авария

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
     664
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине пригородные электрички изменили график движения На Киевщине пригородные электрички изменили график движения

Изменения связаны с ремонтными работами.

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Пасху «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Пасху

Поезда будут курсировать с 4 по 10 апреля.

Под Киевом Под Киевом "заминировали" два поезда

Ведется следствие.

Четыре дополнительных поезда будут курсировать до ноября, - «Укрзализныця» Четыре дополнительных поезда будут курсировать до ноября, - «Укрзализныця»

«Укрзализниця» запустила четыре дополнительных поезда.

Поезд сообщением Мариуполь-Киев отменен Поезд сообщением Мариуполь-Киев отменен

В результате боевых действий пострадала железнодорожная инфраструктура.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх