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Раздел: Общество  
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Киев потратит 12 миллионов на уборку в общественном транспорте

Киев потратит 12 миллионов на уборку в общественном транспортеУборка одного троллейбуса или трамвая обойдется Киеву в 6-15 тысяч гривен.

В Киеве проведут генеральную уборку в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Согласно тендеру, опубликованном на сайте госзакупок ProZorro, "Киевпасстранс" ищет подрядчика, который приведет в порядок троллейбусы, автобусы, трамваи и фуникулер.

По информации, на генеральную уборку подвижного состава выделили 12,7 миллиона гривен. Отмечается, что уборка одного троллейбуса или трамвая обойдется Киеву в 6-15 тысяч гривен.

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За эти деньги победитель тендера должен:

помыть потолки, полы, перила, компостеры, сиденья, стекла, кабину водителя и "гармошки";
убрать разнообразные надписи, которые оставили вандалы;
убрать скотч, остатки объявлений, рекламы, жвачек.
Выбрать подрядчика должны 6 ноября.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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