Киев потратит 12 миллионов на уборку в общественном транспорте

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Суматоха на работе, быстрый темп жизни зачастую не оставляет нам времени на конкретно-генеральную уборку дома или квартиры. А от мысли о ней иногда мурашки по коже. Конечно, не всех это касается, ибо у домохозяек, наверняка, всегда чистота. Однако, мы уверенны, что наши советы о том, как правильно провести генеральную уборку,