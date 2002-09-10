Раздел: Общество
Киев потратит 12 миллионов на уборку в общественном транспорте
Уборка одного троллейбуса или трамвая обойдется Киеву в 6-15 тысяч гривен.
В Киеве проведут генеральную уборку в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Согласно тендеру, опубликованном на сайте госзакупок ProZorro, "Киевпасстранс" ищет подрядчика, который приведет в порядок троллейбусы, автобусы, трамваи и фуникулер.
По информации, на генеральную уборку подвижного состава выделили 12,7 миллиона гривен. Отмечается, что уборка одного троллейбуса или трамвая обойдется Киеву в 6-15 тысяч гривен.
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За эти деньги победитель тендера должен:
помыть потолки, полы, перила, компостеры, сиденья, стекла, кабину водителя и "гармошки";
убрать разнообразные надписи, которые оставили вандалы;
убрать скотч, остатки объявлений, рекламы, жвачек.
Выбрать подрядчика должны 6 ноября.
В Киеве проведут генеральную уборку в общественном транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Согласно тендеру, опубликованном на сайте госзакупок ProZorro, "Киевпасстранс" ищет подрядчика, который приведет в порядок троллейбусы, автобусы, трамваи и фуникулер.
По информации, на генеральную уборку подвижного состава выделили 12,7 миллиона гривен. Отмечается, что уборка одного троллейбуса или трамвая обойдется Киеву в 6-15 тысяч гривен.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
За эти деньги победитель тендера должен:
помыть потолки, полы, перила, компостеры, сиденья, стекла, кабину водителя и "гармошки";
убрать разнообразные надписи, которые оставили вандалы;
убрать скотч, остатки объявлений, рекламы, жвачек.
Выбрать подрядчика должны 6 ноября.
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