Раздел: Общество
В Киеве автохам остановил трамваи
Трамваи стояли около получаса.
Городской транспорт остановился на улице Верхний Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам горожан, из-за неправильно припаркованной машины на ул. Верхний Вал, 28/12, остановились трамваи. Владелец автомобиля Toyota поставил машину практически на рельсы, из-за чего не смог проехать городской транспорт.
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Киевляне говорят, что трамваи стояли около получаса.
Городской транспорт остановился на улице Верхний Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам горожан, из-за неправильно припаркованной машины на ул. Верхний Вал, 28/12, остановились трамваи. Владелец автомобиля Toyota поставил машину практически на рельсы, из-за чего не смог проехать городской транспорт.
Читайте также: Стало известно, где будут отдыхать осенью столичные туристы
Киевляне говорят, что трамваи стояли около получаса.
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