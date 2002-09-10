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Раздел: Общество  
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В Киеве автохам остановил трамваи

В Киеве автохам остановил трамваиТрамваи стояли около получаса.

Городской транспорт остановился на улице Верхний Вал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам горожан, из-за неправильно припаркованной машины на ул. Верхний Вал, 28/12, остановились трамваи. Владелец автомобиля Toyota поставил машину практически на рельсы, из-за чего не смог проехать городской транспорт.

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Киевляне говорят, что трамваи стояли около получаса.
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 Теги: Киев, трамваи

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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