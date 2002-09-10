Раздел: Общество
На въезде в Киев будут взвешивать фуры
Это пилотный проект.
В рамках пилотного проекта на въезде в Киев появится 6 систем weight in motion, для взвешивания грузовиков на ходу, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua..
Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает корреспондент Укринформа.
"Месяц назад мы объявили тендер на закупку систем weight in motion - взвешивание грузовиков в движении. Мы должны не только ремонтировать дороги, но и сохранять их. Этот проект является пилотным, но очень нужным. Пилот предусматривает 6 пунктов на въезд в Киев, но я убежден, что в течение 2-3 лет таких должно быть 200-300 по всей Украине ", - сказал Новак.
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По его словам, система weight in motion станет частью проекта по интеллектуальных дорог, будет внедряться со следующего года.
В рамках пилотного проекта на въезде в Киев появится 6 систем weight in motion, для взвешивания грузовиков на ходу, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua..
Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает корреспондент Укринформа.
"Месяц назад мы объявили тендер на закупку систем weight in motion - взвешивание грузовиков в движении. Мы должны не только ремонтировать дороги, но и сохранять их. Этот проект является пилотным, но очень нужным. Пилот предусматривает 6 пунктов на въезд в Киев, но я убежден, что в течение 2-3 лет таких должно быть 200-300 по всей Украине ", - сказал Новак.
Читайте также: На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере
По его словам, система weight in motion станет частью проекта по интеллектуальных дорог, будет внедряться со следующего года.
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