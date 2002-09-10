Раздел: Общество
В Киеве зафиксировано смертельное "заморское" заболевание
Как не заразиться лихорадкой Западного Нила.
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) - смертельной инфекции, которая переносится через укусы комаров. Заболевший мужчина находится в столичной Александровской больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как написала на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, вначале у больного заподозрили менингит, однако анализы показали наличие в его организме ЛЗН.
"Ну вот и в нашей клинике мы подтвердили менингеальную форму лихорадки Западного Нила - заболевания, проявляющего невероятную активность сейчас в Европе. Это достаточно опасное заболевание, информированность о котором в широкомасштабной клинической практике низкая", - отметила Голубовская.
Она уточнила, что у 80% людей начало инфицирования протекает бессимптомно, а у остальных оно похоже на грипп: повышение температуры, головная боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошнота и диарея. Основную опасность представляет поражение центральной нервной системы и развитие менингита или энцефалита.
"Смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила Голубовская.
Кто в группе риска
По словам врача, основную опасность лихорадка несет для пожилых, беременных, и людей с ослабленным иммунитетом - у них возникают более тяжелые формы поражений организма.
Также в опасности находятся те, кто путешествует в затронутые инфекцией регионы или живет там.
"В этом году во многих странах Европы наблюдается беспрецедентный рост этого заболевания. Считают, что это связано с аномально высокой температурой и продолжительными дождями, сменяющимися засухой. Такие погодные условия способствуют размножению и распространению комаров. В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания ЛЗН. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния", - пояснила врач.
Также опасными регионами являются страны Африки и Средиземноморья.
Как можно заразиться
Уже заболевший человек не несет опасности для общества. Случаи передачи ЛЗН от человека к человека известны только при пересадке органов или переливании крови.
"Главный источник инфекции и ее резервуар - 17 видов птиц, в т.ч. голуби, вороны и даже домашние экзотические птицы. В организме перелетных птиц вирус сохраняется до 200 дней и они являются основным источником инфекции, гораздо меньшее значение имеют грызуны, летучие мыши. Переносчиками являются различные виды широко распространённых у нас комаров", - отметила Голубовская.
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Как избежать ЛЗН
По словам врача, специфического лечения от ЛЗН не существует, также от нее нельзя вакцинироваться. Однако людям, которые находятся в эпидемзонах, можно принять превентивные меры.
Избегать нахождения на открытом воздухе в пиковое для укусов время - сумерках.
Носить рубашки с длинными рукавами и брюки светлых тонов.
Использовать репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид).
Регулярно удалять воду из возможных мест размножения комаров (цветочные горшки, емкости для воды, поилки для птиц и детские бассейны), чтобы не допустить их превращения в очаги размножения.
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) - смертельной инфекции, которая переносится через укусы комаров. Заболевший мужчина находится в столичной Александровской больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как написала на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, вначале у больного заподозрили менингит, однако анализы показали наличие в его организме ЛЗН.
"Ну вот и в нашей клинике мы подтвердили менингеальную форму лихорадки Западного Нила - заболевания, проявляющего невероятную активность сейчас в Европе. Это достаточно опасное заболевание, информированность о котором в широкомасштабной клинической практике низкая", - отметила Голубовская.
Она уточнила, что у 80% людей начало инфицирования протекает бессимптомно, а у остальных оно похоже на грипп: повышение температуры, головная боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошнота и диарея. Основную опасность представляет поражение центральной нервной системы и развитие менингита или энцефалита.
"Смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила Голубовская.
Кто в группе риска
По словам врача, основную опасность лихорадка несет для пожилых, беременных, и людей с ослабленным иммунитетом - у них возникают более тяжелые формы поражений организма.
Также в опасности находятся те, кто путешествует в затронутые инфекцией регионы или живет там.
"В этом году во многих странах Европы наблюдается беспрецедентный рост этого заболевания. Считают, что это связано с аномально высокой температурой и продолжительными дождями, сменяющимися засухой. Такие погодные условия способствуют размножению и распространению комаров. В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания ЛЗН. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния", - пояснила врач.
Также опасными регионами являются страны Африки и Средиземноморья.
Как можно заразиться
Уже заболевший человек не несет опасности для общества. Случаи передачи ЛЗН от человека к человека известны только при пересадке органов или переливании крови.
"Главный источник инфекции и ее резервуар - 17 видов птиц, в т.ч. голуби, вороны и даже домашние экзотические птицы. В организме перелетных птиц вирус сохраняется до 200 дней и они являются основным источником инфекции, гораздо меньшее значение имеют грызуны, летучие мыши. Переносчиками являются различные виды широко распространённых у нас комаров", - отметила Голубовская.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Как избежать ЛЗН
По словам врача, специфического лечения от ЛЗН не существует, также от нее нельзя вакцинироваться. Однако людям, которые находятся в эпидемзонах, можно принять превентивные меры.
Избегать нахождения на открытом воздухе в пиковое для укусов время - сумерках.
Носить рубашки с длинными рукавами и брюки светлых тонов.
Использовать репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид).
Регулярно удалять воду из возможных мест размножения комаров (цветочные горшки, емкости для воды, поилки для птиц и детские бассейны), чтобы не допустить их превращения в очаги размножения.
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