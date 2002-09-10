Раздел: Общество
Стало известно, сколько «заробитчан» хотели бы остаться в Польше
Обнародованы результаты опроса.
Более 22% украинских трудовых мигрантов в Польше хотели бы переехать в эту страну на постоянное жительство, и более 13% не хотели бы навсегда оставаться в Польше. Такие данные содержит исследование "Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы", проведенное по заказу польского агентства трудоустройства иностранцев EWL S.A., передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Согласно результатам социсследования, представленного в Киеве в среду, 26,3% опрошенных трудовых мигрантов из Украины готовы были бы остаться в Польше на несколько лет, 22,1% респондентов хотели бы переехать в Польшу на ПМЖ, 13,7% не хотели бы постоянно жить в этой стране, а 37,9% затруднились ответить.
Вместе с тем, каждый второй респондент планирует работать в Польше от трех до шести месяцев, треть украинцев намерены работать до 3 месяцев, 11,7% - от полугода до года и только 5,4% планируют работать в Польше более 1 года.
При этом 64% опрошенных заявили, что работают в Польше по рабочей визе, 26,8% - по биометрическому паспорту, 4,6% - имеют вид на жительство.
Среди трудовых мигрантов 63,6% составляют мужчины и только 36,4% женщины.
Более половины (57%) украинцев выезжают в Польшу на заработки в возрасте от 18 до 35 лет, 26,2% - в возрасте 36-45 лет, 15% - в возрасте 46-55 лет, в возрасте более 55 лет – только 1,8%.
Среди основных причин, почему украинцы выехали на заработки в Польшу, респонденты называли: низкая зарплата в Украине (79,6%), плохая политическая и экономическая ситуация в родной стране (19,7%), безработица (16,9%), коррупция (14,7%), отсутствие ощущения безопасности (8,3%).
Несмотря на популярность Польши как направления для трудовой миграции, большинство опрошенных украинцев рассматривают возможность работы и в других странах, в частности, Германии (27%), Чехии (21%), Италии, где хочет работать каждый двадцатый украинец.
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Исследование было проведено c 25 мая по 8 июня 2018 года методом индивидуального опроса. Участие в нем приняли 900 респондентов в возрасте от 18 лет.
Более 22% украинских трудовых мигрантов в Польше хотели бы переехать в эту страну на постоянное жительство, и более 13% не хотели бы навсегда оставаться в Польше. Такие данные содержит исследование "Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы", проведенное по заказу польского агентства трудоустройства иностранцев EWL S.A., передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Согласно результатам социсследования, представленного в Киеве в среду, 26,3% опрошенных трудовых мигрантов из Украины готовы были бы остаться в Польше на несколько лет, 22,1% респондентов хотели бы переехать в Польшу на ПМЖ, 13,7% не хотели бы постоянно жить в этой стране, а 37,9% затруднились ответить.
Вместе с тем, каждый второй респондент планирует работать в Польше от трех до шести месяцев, треть украинцев намерены работать до 3 месяцев, 11,7% - от полугода до года и только 5,4% планируют работать в Польше более 1 года.
При этом 64% опрошенных заявили, что работают в Польше по рабочей визе, 26,8% - по биометрическому паспорту, 4,6% - имеют вид на жительство.
Среди трудовых мигрантов 63,6% составляют мужчины и только 36,4% женщины.
Более половины (57%) украинцев выезжают в Польшу на заработки в возрасте от 18 до 35 лет, 26,2% - в возрасте 36-45 лет, 15% - в возрасте 46-55 лет, в возрасте более 55 лет – только 1,8%.
Среди основных причин, почему украинцы выехали на заработки в Польшу, респонденты называли: низкая зарплата в Украине (79,6%), плохая политическая и экономическая ситуация в родной стране (19,7%), безработица (16,9%), коррупция (14,7%), отсутствие ощущения безопасности (8,3%).
Несмотря на популярность Польши как направления для трудовой миграции, большинство опрошенных украинцев рассматривают возможность работы и в других странах, в частности, Германии (27%), Чехии (21%), Италии, где хочет работать каждый двадцатый украинец.
Читайте также: Названы незащищенные от подтоплений киевские ТРЦ
Исследование было проведено c 25 мая по 8 июня 2018 года методом индивидуального опроса. Участие в нем приняли 900 респондентов в возрасте от 18 лет.
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