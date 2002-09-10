Раздел: Общество
Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира
Украинский вуз впервые был включен в рейтинг.
Киевский национальный университет им. Шевченко занял позицию в пределах 301-500 в рейтинге трудоустройства выпускников QS Graduate Employability Ranking-2019, передает Хроника.инфо с ссылкой на Комментарии.
Вместе с тем в первую десятку рейтинга попали: Массачусетский технологический институт (США) Стэнфордский университет (США) Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США); Гарвардский университет (США) Сиднейский университет (Австралия) Мельбурнский университет (Австралия) Кембриджский университет (Великобритания); Университет Калифорнии (Беркли, США); Университет Цинхуа (Китай) Оксфордский университет (Великобритания).
Отметим, что в этом году украинский вуз впервые был включен в рейтинг.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Ранее в топ-1000 лучших университетов мира в 2018 году вошли шесть украинских вузов: Харьковский национальный университет им. Каразина (401-410 позиция), КНУ им. Шевченко (411-420 позиция), НТУ «Киевский политехнический университет» (501-550 позиция), НТУ «Харьковский политехнический университет» (701-750 позиция), Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет (801-1000 позиция).
Киевский национальный университет им. Шевченко занял позицию в пределах 301-500 в рейтинге трудоустройства выпускников QS Graduate Employability Ranking-2019, передает Хроника.инфо с ссылкой на Комментарии.
Вместе с тем в первую десятку рейтинга попали: Массачусетский технологический институт (США) Стэнфордский университет (США) Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США); Гарвардский университет (США) Сиднейский университет (Австралия) Мельбурнский университет (Австралия) Кембриджский университет (Великобритания); Университет Калифорнии (Беркли, США); Университет Цинхуа (Китай) Оксфордский университет (Великобритания).
Отметим, что в этом году украинский вуз впервые был включен в рейтинг.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Ранее в топ-1000 лучших университетов мира в 2018 году вошли шесть украинских вузов: Харьковский национальный университет им. Каразина (401-410 позиция), КНУ им. Шевченко (411-420 позиция), НТУ «Киевский политехнический университет» (501-550 позиция), НТУ «Харьковский политехнический университет» (701-750 позиция), Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет (801-1000 позиция).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
62
0
Также советуем посмотреть
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Оставьте свой комментарий