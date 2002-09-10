» » Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира
Раздел: Общество  
0

Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира

Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира Украинский вуз впервые был включен в рейтинг.

Киевский национальный университет им. Шевченко занял позицию в пределах 301-500 в рейтинге трудоустройства выпускников QS Graduate Employability Ranking-2019, передает Хроника.инфо с ссылкой на Комментарии.

Вместе с тем в первую десятку рейтинга попали: Массачусетский технологический институт (США) Стэнфордский университет (США) Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США); Гарвардский университет (США) Сиднейский университет (Австралия) Мельбурнский университет (Австралия) Кембриджский университет (Великобритания); Университет Калифорнии (Беркли, США); Университет Цинхуа (Китай) Оксфордский университет (Великобритания).

Отметим, что в этом году украинский вуз впервые был включен в рейтинг.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Ранее в топ-1000 лучших университетов мира в 2018 году вошли шесть украинских вузов: Харьковский национальный университет им. Каразина (401-410 позиция), КНУ им. Шевченко (411-420 позиция), НТУ «Киевский политехнический университет» (501-550 позиция), НТУ «Харьковский политехнический университет» (701-750 позиция), Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет (801-1000 позиция).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вуз, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:08 » Автор: Анна Мартынова
     62
     0

Похожие новости по теме

Украинские университеты потеряли свои позиции во всемирном рейтинге вузов Украинские университеты потеряли свои позиции во всемирном рейтинге вузов

В первой тысяче удержался лишь университет им. Т. Шевченко .

Украинские вузы вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира Украинские вузы вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира

Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира по версии Quacquarelli Symonds.

В мировом рейтинге учебных заведений украинские ВУЗы «пасут задних» В мировом рейтинге учебных заведений украинские ВУЗы «пасут задних»

Украинские ВУЗы сдали свои, и без того невысокие, позиции в мировом рейтинге учебных заведений.

80 украинских вузов не прошли тест на прозрачность, - эксперты 80 украинских вузов не прошли тест на прозрачность, - эксперты

Самым прозрачным оказался Национальный университет "Львовская политехника".

Топ-10 лучших ВУЗов Украины Топ-10 лучших ВУЗов Украины

В Украине количество ВУЗов в несколько раз больше, чем во всей Европе, так какие из них действительно "качественные"?

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх