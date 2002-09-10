Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира

Столичный ВУЗ включен в рейтинг лучших университетов мира

Похожие новости по теме

Украинские вузы вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира по версии Quacquarelli Symonds.