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Раздел: Общество  
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В Киеве начали демонтаж незаконных торговых точек

В Киеве начали демонтаж незаконных торговых точекВ списке демонтажа более двух десятков незаконных торговых точек.

На Вокзальной площади в Киеве начались работы по демонтажу стихийных торговых точек.

Об этом сообщил депутат столичного горсовета Андрей Андреев на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"На этой неделе по поручению Департамента городского благоустройства наши демонтажники в который раз взялись за самовольно установленные на вокзале палатки для сезонной торговли сомнительной уличной едой и за лотки-стенды с носками, халатами и всевозможными "труселями". Пока демонтировали две первые торговые точки, остальные "раскладушки" были сложены за 5 минут, а продавцы разбежались как крысы," - заявил он.

Всего в списке демонтажа более двух десятков незаконных торговых точек, функционирующих возле вокзала.

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"Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому, будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - подчеркнул Андреев.
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 Теги: Киев, демонтаж, торговые точки

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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