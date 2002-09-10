Раздел: Общество
В Киеве начали демонтаж незаконных торговых точек
В списке демонтажа более двух десятков незаконных торговых точек.
На Вокзальной площади в Киеве начались работы по демонтажу стихийных торговых точек.
Об этом сообщил депутат столичного горсовета Андрей Андреев на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"На этой неделе по поручению Департамента городского благоустройства наши демонтажники в который раз взялись за самовольно установленные на вокзале палатки для сезонной торговли сомнительной уличной едой и за лотки-стенды с носками, халатами и всевозможными "труселями". Пока демонтировали две первые торговые точки, остальные "раскладушки" были сложены за 5 минут, а продавцы разбежались как крысы," - заявил он.
Всего в списке демонтажа более двух десятков незаконных торговых точек, функционирующих возле вокзала.
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"Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому, будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - подчеркнул Андреев.
На Вокзальной площади в Киеве начались работы по демонтажу стихийных торговых точек.
Об этом сообщил депутат столичного горсовета Андрей Андреев на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"На этой неделе по поручению Департамента городского благоустройства наши демонтажники в который раз взялись за самовольно установленные на вокзале палатки для сезонной торговли сомнительной уличной едой и за лотки-стенды с носками, халатами и всевозможными "труселями". Пока демонтировали две первые торговые точки, остальные "раскладушки" были сложены за 5 минут, а продавцы разбежались как крысы," - заявил он.
Всего в списке демонтажа более двух десятков незаконных торговых точек, функционирующих возле вокзала.
Читайте также: В Киеве начали демонтаж пункта приема вторсырья
"Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому, будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - подчеркнул Андреев.
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