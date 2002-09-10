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Сенцова номинировали на получение премии Сахарова

Сенцова номинировали на получение премии СахароваИмя лауреата премии Сахарова объявят в конце октября.

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европарламенте, номинировала политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

На прошлой неделе Йозвяк сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают две парламентские группы.

Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента, основанная 1988 года.

28 августа сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса на правах лауреата Нобелевской премии мира выдвигает кандидатуру Сенцова на получение аналогичной награды.

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4 сентября сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о заявлении в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры голодающего в российской колонии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
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 Теги: Сенцов, премия Сахарова

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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