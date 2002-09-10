Раздел: Общество
Сенцова номинировали на получение премии Сахарова
Имя лауреата премии Сахарова объявят в конце октября.
Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европарламенте, номинировала политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На прошлой неделе Йозвяк сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают две парламентские группы.
Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента, основанная 1988 года.
28 августа сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса на правах лауреата Нобелевской премии мира выдвигает кандидатуру Сенцова на получение аналогичной награды.
Читайте также: Сенцова номинировали на Нобелевскую премию мира
4 сентября сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о заявлении в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры голодающего в российской колонии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европарламенте, номинировала политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На прошлой неделе Йозвяк сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают две парламентские группы.
Премия Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента, основанная 1988 года.
28 августа сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса на правах лауреата Нобелевской премии мира выдвигает кандидатуру Сенцова на получение аналогичной награды.
Читайте также: Сенцова номинировали на Нобелевскую премию мира
4 сентября сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о заявлении в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры голодающего в российской колонии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Также советуем посмотреть
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
Оставьте свой комментарий