В Киеве стартует 15-я встреча YES

«Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьетесь». Несколько лет назад об этом говорил президент Израиля Шимон Перес в своей речи на саммите Ялтинской европейской стратегии. В столице Украины с 13 по 15 сентября состоится традиционная ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES). Обсудить сегодняшние проблемы и подготовку к грядущим критическим переменам на планете в Киев на конференцию, организованную международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, приедут около 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 государств, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua В этом году 15-я, юбилейная встреча YES посвящена теме «Будущее поколение всего». А в далеком 2004 году в Ялте в Ливадийском дворце в европейском семинаре «Новая стратегия для партнерства», инициированном Виктором Пинчуком, участвовали всего лишь около 30 отечественных и зарубежных экспертов. Они обсуждали перспективы членства Украины в ЕС, а после семинара собравшиеся решили и в дальнейшем содействовать евроинтеграции нашей страны путем создания международной общественной организации, которая бы этому способствовала. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию. В состав наблюдательного совета YES помимо инициатора Виктора Пинчука вошли президент Польши Александр Квасьневский, президент Европарламента Пэт Кокс, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, вице-президент Havas Group Стефан Фукс.Из года в год представители мировой интеллектуальной элиты поднимали крайне важные для Украины вопросы, касающиеся ее положения в Европе и мире. И с каждым годом эти вопросы становились острее и глобальнее, а представительство участников - мощнее. С 2004-го по 2017 год в конференциях YES участвовали многие главы государств и правительств, в частности премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Дэвид Кэмерон, президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Даля Грибаускайте, премьер-министр Канады Жан Кретьен, президент США Билл Клинтон, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Эстонии - Тоомас Хендрик Ильвес, Польши - Бронислав Коморовский, Израиля - Шимон Перес, канцлер Германии Герхард Шредер, госсекретари США Хиллари Клинтон и Кондолиза Райс, заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт. Среди докладчиков были руководители международных организаций: Генсек ООН Кофи Аннан, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мохаммед аль-Барадеи, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, министры иностранных дел: Швеции - Карл Бильдт, Германии - Йошка Фишер, Польши - Радослав Сикорский. Также в конференции YES участвовали основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, создатель Википедии Джимми Уэйлс, сэр Элтон Джон, писатель и философ Бернар-Анри Леви, лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус и многие другие отечественные и зарубежные политики, бизнесмены, мыслители.2004 год. Место проведения первого европейского семинара по вопросам формирования новой стратегии партнерства Украины и ЕС было символичным. В 1945 году в Ливадийском дворце в Ялте состоялась знаменитая Крымская конференция лидеров СССР, США и Великобритании, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль как руководители держав - победительниц во Второй мировой войне, по сути, поделили мир на сферы влияния. Без малого 60 лет спустя в том же дворце за круглым столом собрались около 30 сторонников объединенной Европы, частью которой является и Украина.2005 - 2006 годы. С каждым годом участников конференции YES становилось все больше. На вторую встречу прибыли почти 70 делегатов, в 2006 го-ду - 120. А итогом работы третьего саммита стал доклад, где прозвучала возможная дата вступления Украины в ЕС - 2020 год.2007 год. На форуме в Ялте начинающий тогда политик Виталий Кличко констатировал: «Нам нужно научиться удерживать результаты наших побед». Экс-глава Совета нацбезопасности Польши Марек Сивец согласился. А бывший канцлер Германии Герхард Шредер признал: «Вступление Украины в ЕС - это лишь вопрос времени». Но затем, видимо, в соответствии с занимаемой тогда должностью сопредседателя российско-немецкого газового консорциума, сказал: «Необходимо тесное украинско-российское сотрудничество. Ведь от этого зависит стабильность поставок энергоносителей в Европу».2008 год. В качестве специального гостя на пятом саммите YES присутствовал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Перед выступлением политик прошелся по коридорам Ливадийского дворца, увешанного историческими фото участников Крымской конференции 1945 года. Во время своей речи Блэр сказал: «Я оптимист. Поскольку человек, проработавший десять лет премьер-министром, должен быть оптимистом. Но за членство в ЕС Украине нужно будет побороться».2009 год. В разгар мирового финансового кризиса участники встречи в Ялте обсуждали в том числе и способы его скорейшего преодоления. Участвовали в ней и президент Украины (1994 - 2005 годы) Леонид Кучма, и президент Польши (1994 - 2004 годы) Александр Квасьневский, и посол России в Украине (2001 - 2009 годы) Виктор Черномырдин. Он озвучил свое видение проблемы: «Чтобы выйти из кризиса, мы засучили рукава. Вы тоже засучили, но только непонятно что и непонятно куда». Виктор Черномырдин был одним из немногих российских политиков, уверенных в том, что Украина станет членом ЕС.2010 год. Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Елена Пинчук с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, который несколько раз принимал участие в Ялтинском саммите. Его участников он призывал: «Мы должны думать не о том, что нас разъединяет, а о том, что нас объединяет. Мы уже один раз разделились - и заплатили очень высокую цену. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Ялтинскую конференцию запомнили как конференцию объединения». А политикам, борющимся за власть, Билл Клинтон посоветовал: «Главный вопрос: будет ли лучше людям, если ты займешь какой-либо пост или оставишь его. Все остальное - фоновая музыка».2011 год. Президент Израиля Шимон Перес, два года назад ушедший на 94-м году жизни, не единожды был участником дискуссий на саммите YES. Его вдохновляющие речи остались в памяти тех, кому посчастливилось услышать великого философа и политика. Перес советовал украинцам не тратить время на пессимизм и не копаться в прошлом: «В прошлом нет ни будущего, ни надежды… Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьетесь… Считайте в уме ваши достижения и мечты. Если ваших мечтаний больше, чем достижений, значит, вы все еще молоды. Если наоборот - вы стары».2012 год. Петр Порошенко и миллиардер, филантроп, основатель и председатель Virgin Group Ричард Брэнсон, переворачивающий с ног на голову представления о бизнесе. «Я думаю, - говорил в Ялте Брэнсон, - большинство людей, которые создают новые компании и начинают бизнес, не думают, что они заработают кучу денег. Ведь их главная задача - сделать что-то лучше, что-то изменить в лучшую сторону и уже потом на этом заработать деньги…»Бывший председатель совета директоров телекомпании CNN Уолтер Айзексон в 2012 году презентовал в Ялте свою книгу о Стиве Джобсе, в основе которой - около сорока интервью с легендарным создателем корпорации Apple.2013 год. В преддверии Вильнюсского саммита Украи-на - ЕС, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации, Александр Квасьневский сказал: «Сейчас девизом Украины должна стать цитата из фильма о Второй мировой войне: «Ни шагу назад! Отступать некуда - позади Москва». А госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в Ялте: «Мы не имеем голоса в Евросоюзе, но мы надеемся и приветствуем интеграцию Украины в ЕС»… Увы, в тот год началось противостояние между Украиной и Россией, которое переросло в войну.2014 год. Из-за аннексии Россией Крыма впервые ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии состоялась не в Крыму, а в Киеве - в музейном комплексе «Мистецький арсенал». Ее участники обсуждали вопрос, как не допустить новой мировой войны. Президент Украины (1991 - 1994 годы) Леонид Кравчук и экс-глава НАТО Хавьер Солана. После вторжения российских войск на Донбасс и прозвучавших на форуме заявлений о том, что мировой системы безопасности фактически нет, ООН и ОБСЕ не способны решать конфликты, бывший глава альянса сказал: «Да, организации работают неидеально, но они работают. Вспомните, переговоры с Ираком шли десять лет…»Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс привез в Киев награду за весомый вкладв развитие электронной энциклопедии украинцу Игорю Костенко. «Википедистом года» Игорь стал посмертно: 20 февраля 2014 года он погиб на Майдане. Диплом из рук Уэйлса приняла сестра героя Небесной сотни.2015 год. Во время специального телемоста с участниками саммита президент The Trump Organization Дональд Трамп сказал: «Я очень переживаю за Украину и происходящее там. Я думаю, что люди из разных уголков мира должны помочь ей. Я не думаю, что Украине оказывают должное уважение… Я не думаю, что вы получаете надлежащую поддержку. США поддерживают Украину больше на словах, чем на деле…»«Быть толерантным и принимать людей такими, какие они есть, не просто правильно с моральной точки зрения, но и разумно для новой Украины. Обеспечение основ справедливости - это инвестиция в человеческий капитал, то есть в движущую силу бизнеса», - сказал во время своего выступления на 12-й ежегодной встрече сэр Элтон Джон.«Генпрокуратура ведет активную работу по борьбе с коррупцией, но успех этой борьбы зависит от судов», - заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, страна проснется другой тогда, когда суды будут выносить обвинительные приговоры в тех случаях, если закон не предусматривает другого варианта. Пока сегодняшнее состояние судебной системы никчемное.2016 год. Специальным гостем форума стал обладатель двух «Оскаров», американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Кевин Спейси, известный украинским зрителям по сериалу «Карточный домик». Во время своего выступления Спейси сказал: «Если бы я стал президентом самого могущественного в мире государства, то первая вещь, которую бы сделал, - постарался бы побороть политическую коррупцию. Даже в США много денег впустую пропадает в правительстве. И это настолько шокирует. Ведь мы могли бы на эти деньги мир накормить».2017 год. Госсекретарь США Джон Керри на саммите констатировал, что западная дипломатия не смогла предусмотреть поведение России, оккупировавшей после свержения Януковича часть территории Украины. При этом Керри назвал еще одну ошибку партнеров Киева: «Я не говорил этого раньше, но скажу сейчас. Нормандский процесс (по урегулированию конфликта между Украиной и Россией) был очень растянут. Состоялась одна встреча, а потом неделями не происходило никаких контактов. Так мы лишились возможности оперативно решить проблему».Последние четыре года одной из основных тем саммитов YES является война на Донбассе и оккупация Россией Крыма. Год назад премьер-министр Великобритании (2010 - 2016 годы) Дэвид Кэмерон признал, что Запад оказался не готов к агрессии РФ против Украины. И добавил: «Это ничто не может оправдать».