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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за праздника на три дня перекроют Крещатик

В Киеве из-за праздника на три дня перекроют КрещатикОтметят Всеукраинский праздник благодарения.

Главная улица страны снова превращается в эпицентр празднования. В этот раз на Крещатике торжественно отметят Всеукраинский праздник благодарения, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

В связи с празднованием 23 сентября на Крещатике предусмотрено ограничение движения транспорта.
В частности, во время подготовки и проведения мероприятия, с 21:00 21 сентября до 06:00 24 сентября п
редусмотрено перекрытие движения всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни).

Также с 06:00 до 24:00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта двумя крайними правыми полосами движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

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Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными участками, о чем будет сообщено дополнительно.
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 Теги: Киев, Крещатик

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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