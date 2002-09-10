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Раздел: Общество  
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В Киеве с участием мировых звезд пройдет фестиваль Comic Con Ukraine

В Киеве с участием мировых звезд пройдет фестиваль Comic Con UkraineФанаты косплея соберутся на фестивале.

В столице 22-23 сентября состоится фестиваль Comic Con Ukraine, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В рамках фестиваля гости смогут не только перевоплотиться в любимых героев и запастись свежими изданиями комиксов, но принять участие в геймерских турнирах, а еще - познакомиться с муви- и косплей-иконами и выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей-шоу.

Гостями мероприятия станут актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли в трилогии "Властелин колец", звезда видеоигры Detroit: Become Human Брайан Декарт и его жена Амелия Роуз Блер, снимавшаяся в сериалах "Крик", "Анатомия страсти", "Менталист" и других.

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Фестиваль Comic Con Ukraine состоится на арт-заводе "Платформа".
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 16:18 » Автор: Анна Мартынова
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