Раздел: Общество
В Киеве с участием мировых звезд пройдет фестиваль Comic Con Ukraine
Фанаты косплея соберутся на фестивале.
В столице 22-23 сентября состоится фестиваль Comic Con Ukraine, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В рамках фестиваля гости смогут не только перевоплотиться в любимых героев и запастись свежими изданиями комиксов, но принять участие в геймерских турнирах, а еще - познакомиться с муви- и косплей-иконами и выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей-шоу.
Гостями мероприятия станут актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли в трилогии "Властелин колец", звезда видеоигры Detroit: Become Human Брайан Декарт и его жена Амелия Роуз Блер, снимавшаяся в сериалах "Крик", "Анатомия страсти", "Менталист" и других.
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Фестиваль Comic Con Ukraine состоится на арт-заводе "Платформа".
В столице 22-23 сентября состоится фестиваль Comic Con Ukraine, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В рамках фестиваля гости смогут не только перевоплотиться в любимых героев и запастись свежими изданиями комиксов, но принять участие в геймерских турнирах, а еще - познакомиться с муви- и косплей-иконами и выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей-шоу.
Гостями мероприятия станут актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли в трилогии "Властелин колец", звезда видеоигры Detroit: Become Human Брайан Декарт и его жена Амелия Роуз Блер, снимавшаяся в сериалах "Крик", "Анатомия страсти", "Менталист" и других.
Читайте также: В центре Киева устроят необычный забег
Фестиваль Comic Con Ukraine состоится на арт-заводе "Платформа".
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