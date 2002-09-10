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Раздел: Общество  
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Киевляне оставили предупреждение «герою парковки»

Киевляне оставили предупреждение «герою парковки»На стекле авто оставили предупреждение.

В элитном киевском микрорайоне Воздвиженка местные жители пытаются бороться с автохамами. На лобовом стекле автомобиля оставили предупреждение о возможных последствиях для нарушителя правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Второй день паркуешься на два места! Завтра останешься без колес", – написали киевляне водителю. В комментариях к посту жители города отмечают, что всех раздражают водители, которые не задумываются о других автомобилистах и оставляют свой транспорт так, как им заблагорассудится.

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Другие же пользователи соцсетей отмечают, что парковаться могла девушка, которая пока еще не умеет правильно водить. Кроме того, иногда водитель бывает вынужден парковаться на два места, если рядом так же неправильно припаркован другой автомобиль.

Киевляне оставили предупреждение «герою парковки»
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
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