Раздел: Общество
В Киеве суд наказал известного живодера
Суд длился 2 года.
Шевченковский райсуд Киева приговорил живодера Александра Короля к 10,5 тысячам гривен штрафа и шести месяцам ареста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из материалов дела следовало, что Король отравил семь бездомных собак в Ботсаду им. Фомина в центре города. Правозащитница Оксана Костюкевич отметила, что живодера тут сразу освободили от ареста, так как уже истек срок давности уголовного дела.
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Под сообщением пользователи соцсети высказали свое неудовлетворение столь мягким приговором. Многие говорят о том, что штраф слишком маленький, да и в тюрьме живодер не побывает, так как суд длился 2 года и все сроки закончились.
Шевченковский райсуд Киева приговорил живодера Александра Короля к 10,5 тысячам гривен штрафа и шести месяцам ареста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из материалов дела следовало, что Король отравил семь бездомных собак в Ботсаду им. Фомина в центре города. Правозащитница Оксана Костюкевич отметила, что живодера тут сразу освободили от ареста, так как уже истек срок давности уголовного дела.
Читайте также: В Киеве оригинально отметят День отца
Под сообщением пользователи соцсети высказали свое неудовлетворение столь мягким приговором. Многие говорят о том, что штраф слишком маленький, да и в тюрьме живодер не побывает, так как суд длился 2 года и все сроки закончились.
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