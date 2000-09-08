» » В Киеве суд наказал известного живодера
Раздел: Общество  
0

В Киеве суд наказал известного живодера

В Киеве суд наказал известного живодераСуд длился 2 года.

Шевченковский райсуд Киева приговорил живодера Александра Короля к 10,5 тысячам гривен штрафа и шести месяцам ареста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Из материалов дела следовало, что Король отравил семь бездомных собак в Ботсаду им. Фомина в центре города. Правозащитница Оксана Костюкевич отметила, что живодера тут сразу освободили от ареста, так как уже истек срок давности уголовного дела.

Читайте также: В Киеве оригинально отметят День отца

Под сообщением пользователи соцсети высказали свое неудовлетворение столь мягким приговором. Многие говорят о том, что штраф слишком маленький, да и в тюрьме живодер не побывает, так как суд длился 2 года и все сроки закончились.

В Киеве суд наказал известного живодера
В Киеве суд наказал известного живодера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, живодер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:41 » Автор: Анна Мартынова
     488
     0

Похожие новости по теме

В Киеве активисты побеседовали с мамой 16-летнего живодера В Киеве активисты побеседовали с мамой 16-летнего живодера

Парень опубликовал фото с отрубленной головой котенка.

Нападение живодера: в Киеве водитель гонялся за собакой, чтобы ее задавить Нападение живодера: в Киеве водитель гонялся за собакой, чтобы ее задавить

Фото быстро разошлось по соцсетям, так что, возможно, кто-то узнает машину и справедливо накажет живодера.

В Харькове суд наказал мужчину, заказавшего убийство своей собаки В Харькове суд наказал мужчину, заказавшего убийство своей собаки

Прокуратура требует посадить живодера на 6 месяцев.

Жителей столицы ужаснул маньяк-живодер Жителей столицы ужаснул маньяк-живодер

В городе нашли три трупа замученных до смерти котят.

В Луцке 21-летнего живодера приговорили к 5 годам тюрьмы В Луцке 21-летнего живодера приговорили к 5 годам тюрьмы

Житель Луцка будет сидеть в тюрьме пять лет за издевательства над котенком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх