Раздел: Общество
Выходные в Киеве: афиша самых ярких мероприятий
Проведите выходные ярко.
Сентябрь - не повод для грусти и уныния, ведь для жителей и гостей столицы подготовлено огромное количество интересных и ярких мероприятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Kyiv Beer Festival
На мероприятии будут представлены не только 300 лучших сортов крафтового пива, но и эксклюзивно сваренные только для мероприятия. Гости смогут попробовать малиновый портер, лавандовый стаут и IPA c лисичками.
Когда: 15-16 сентября
Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).
Цена: 100 грн
Muromets Fest
Посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в активностях, подготовленных спортивно-развлекательным комплексом «X-Park». Также все желающие смогут сделать татуировку хной по мотивам сакральной украинской символики и множество фотографий на фоне сказочных и исторических инсталляций.
Когда: 15 сентября
Где: парк «Муромец»
Цена: вход свободный
Soloma Fest
В качестве хедлайнеров однодневного фестиваля заявлены: один из проектов Потапа MOZGI, самый известный украинский рэпер Ярмак, а также диджеи Tapolsky и Sender.
Когда: 15 сентября
Где: стадион НАУ (улица Героев Севастополя)
Цена: вход свободный
Фотоквест на Подоле
Жителям и гостям столицы предлагают создать историю! С помощью фотоаппарата попытаться путешествовать сквозь время, сочетая события прошлого и настоящего. Участники мероприятия смогут узнать много интересных историй, ответов на вопросы, которые бессознательно возникают, при прогулке по улочкам Подола, где много веков назад находился источник жизни Киева.
Когда: 15 сентября
Где: м. Контрактовая площадь, возле памятника Сагайдачному
Цена: от 150 грн
Ночь кино с Уилом Смитом
В эту субботнюю ночь всех желающих зовут открыть все грани таланта Уилла Смита. Подборка вечера: «Правила съема. Метод Хитча», «В погоне за счастьем», «Я-легенда».
Когда: 15-16 сентября
Где: Пространство «Циферблат» (улица Владимирская, 49А).
Цена: 130 грн
Botanica Jazz
Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада им Н.Н. Гришко. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального вечера!
Когда: 15 сентября
Где: ботсад им Н.Н. Гришко
Цена: 250-450 гр
Читайте также: В Киеве школьники зацепом катались на троллейбусе
Выставка кошек / RUI Cat Show
На нашей выставке можно поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.
Когда: 15-16 сентября
Где: МВЦ (Броварской проспект, № 15).
Цена: 100 грн
Сентябрь - не повод для грусти и уныния, ведь для жителей и гостей столицы подготовлено огромное количество интересных и ярких мероприятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Kyiv Beer Festival
На мероприятии будут представлены не только 300 лучших сортов крафтового пива, но и эксклюзивно сваренные только для мероприятия. Гости смогут попробовать малиновый портер, лавандовый стаут и IPA c лисичками.
Когда: 15-16 сентября
Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).
Цена: 100 грн
Muromets Fest
Посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в активностях, подготовленных спортивно-развлекательным комплексом «X-Park». Также все желающие смогут сделать татуировку хной по мотивам сакральной украинской символики и множество фотографий на фоне сказочных и исторических инсталляций.
Когда: 15 сентября
Где: парк «Муромец»
Цена: вход свободный
Soloma Fest
В качестве хедлайнеров однодневного фестиваля заявлены: один из проектов Потапа MOZGI, самый известный украинский рэпер Ярмак, а также диджеи Tapolsky и Sender.
Когда: 15 сентября
Где: стадион НАУ (улица Героев Севастополя)
Цена: вход свободный
Фотоквест на Подоле
Жителям и гостям столицы предлагают создать историю! С помощью фотоаппарата попытаться путешествовать сквозь время, сочетая события прошлого и настоящего. Участники мероприятия смогут узнать много интересных историй, ответов на вопросы, которые бессознательно возникают, при прогулке по улочкам Подола, где много веков назад находился источник жизни Киева.
Когда: 15 сентября
Где: м. Контрактовая площадь, возле памятника Сагайдачному
Цена: от 150 грн
Ночь кино с Уилом Смитом
В эту субботнюю ночь всех желающих зовут открыть все грани таланта Уилла Смита. Подборка вечера: «Правила съема. Метод Хитча», «В погоне за счастьем», «Я-легенда».
Когда: 15-16 сентября
Где: Пространство «Циферблат» (улица Владимирская, 49А).
Цена: 130 грн
Botanica Jazz
Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада им Н.Н. Гришко. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального вечера!
Когда: 15 сентября
Где: ботсад им Н.Н. Гришко
Цена: 250-450 гр
Читайте также: В Киеве школьники зацепом катались на троллейбусе
Выставка кошек / RUI Cat Show
На нашей выставке можно поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.
Когда: 15-16 сентября
Где: МВЦ (Броварской проспект, № 15).
Цена: 100 грн
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