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Раздел: Общество  
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Выходные в Киеве: афиша самых ярких мероприятий

Выходные в Киеве: афиша самых ярких мероприятий Проведите выходные ярко.

Сентябрь - не повод для грусти и уныния, ведь для жителей и гостей столицы подготовлено огромное количество интересных и ярких мероприятий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Kyiv Beer Festival

На мероприятии будут представлены не только 300 лучших сортов крафтового пива, но и эксклюзивно сваренные только для мероприятия. Гости смогут попробовать малиновый портер, лавандовый стаут и IPA c лисичками.

Когда: 15-16 сентября

Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).

Цена: 100 грн

Muromets Fest

Посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в активностях, подготовленных спортивно-развлекательным комплексом «X-Park». Также все желающие смогут сделать татуировку хной по мотивам сакральной украинской символики и множество фотографий на фоне сказочных и исторических инсталляций.

Когда: 15 сентября

Где: парк «Муромец»

Цена: вход свободный

Soloma Fest

В качестве хедлайнеров однодневного фестиваля заявлены: один из проектов Потапа MOZGI, самый известный украинский рэпер Ярмак, а также диджеи Tapolsky и Sender.

Когда: 15 сентября

Где: стадион НАУ (улица Героев Севастополя)

Цена: вход свободный

Фотоквест на Подоле

Жителям и гостям столицы предлагают создать историю! С помощью фотоаппарата попытаться путешествовать сквозь время, сочетая события прошлого и настоящего. Участники мероприятия смогут узнать много интересных историй, ответов на вопросы, которые бессознательно возникают, при прогулке по улочкам Подола, где много веков назад находился источник жизни Киева.

Когда: 15 сентября

Где: м. Контрактовая площадь, возле памятника Сагайдачному

Цена: от 150 грн

Ночь кино с Уилом Смитом

В эту субботнюю ночь всех желающих зовут открыть все грани таланта Уилла Смита. Подборка вечера: «Правила съема. Метод Хитча», «В погоне за счастьем», «Я-легенда».

Когда: 15-16 сентября

Где: Пространство «Циферблат» (улица Владимирская, 49А).

Цена: 130 грн

Botanica Jazz

Это серия концертов под открытым небом, в уютном уголке цветущего ботанического сада им Н.Н. Гришко. Любимые мелодии в живом исполнении лучших украинских джазменов, хорошая компания и буйство зелени вокруг – рецепт идеального вечера!

Когда: 15 сентября

Где: ботсад им Н.Н. Гришко

Цена: 250-450 гр

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Выставка кошек / RUI Cat Show

На нашей выставке можно поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.

Когда: 15-16 сентября

Где: МВЦ (Броварской проспект, № 15).

Цена: 100 грн
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 Теги: Киев, афиша

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Сегодня, 13:21 » Автор: Анна Мартынова
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