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Раздел: Общество  
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В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников

В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников Показали и работы украинца.

Джефф Кунс и Такаши Мураками показали свои работы в ходе Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Кунс и Мураками являются одними из самых дорогих современных художников мира. В Киев они привезли работы, пересекающиеся с темой 15-го форума "Будущее поколение всего". Также гостям YES продемонстрировали работы немецкого фотографа Андреаса Гурски, английского художника Марка Квинна, японки Марико Мори. На выставке присутствовали и работы украинца Василия Цаголова.

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В своих произведениях художники отразили видение будущего. У Марико Мори есть инсталляция "Wave UFO" – интерактивная инсталляция НЛО. В ходе приветственной речи основатель Ялтинской Европейской Стратегии Виктор Пинчук представил специально написанный для Украины диптих всемирно известного японского художника Такаши Мураками, картину "Украина: война и мир". Украинец Цаголов показал две картины о мире на Земле, который встречает инопланетян.

В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников
В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников
В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников
В Киев привезли работы самых "дорогих" современных художников
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 Теги: Киев, художник

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Сегодня, 14:40 » Автор: Анна Мартынова
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