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Раздел: Общество  
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Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост

Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост Комментаторов возмутил такой поступок.

В Киеве двое автолюбителей рассердили местных жителей хамским поведением на дороге: они проехали по закрытой территории на Трухановом острове и сняли все на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В процессе молодые люди увлеклись и заехали также на Пешеходный мост. При этом под колеса машины чуть не попали пешеходы. Скандальный ролик опубликован на Facebook-странице пассажира авто Кирилла Максимова.

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В комментариях под видео пользователи гневно отметили, что поступок двух мужчин - мерзкий и непростительный. Авторы, при этом, были в полной уверенности, что правил дорожного движения не нарушали.

Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 16:25 » Автор: Анна Мартынова
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