Раздел: Общество
Киевлян разгневал автохам, заехавший на пешеходный мост
Комментаторов возмутил такой поступок.
В Киеве двое автолюбителей рассердили местных жителей хамским поведением на дороге: они проехали по закрытой территории на Трухановом острове и сняли все на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В процессе молодые люди увлеклись и заехали также на Пешеходный мост. При этом под колеса машины чуть не попали пешеходы. Скандальный ролик опубликован на Facebook-странице пассажира авто Кирилла Максимова.
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В комментариях под видео пользователи гневно отметили, что поступок двух мужчин - мерзкий и непростительный. Авторы, при этом, были в полной уверенности, что правил дорожного движения не нарушали.
В Киеве двое автолюбителей рассердили местных жителей хамским поведением на дороге: они проехали по закрытой территории на Трухановом острове и сняли все на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В процессе молодые люди увлеклись и заехали также на Пешеходный мост. При этом под колеса машины чуть не попали пешеходы. Скандальный ролик опубликован на Facebook-странице пассажира авто Кирилла Максимова.
Читайте также: Киевлян разгневал хозяин хаски, оставивший ее на два дня в запертой машине
В комментариях под видео пользователи гневно отметили, что поступок двух мужчин - мерзкий и непростительный. Авторы, при этом, были в полной уверенности, что правил дорожного движения не нарушали.
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