Раздел: Общество
В Киеве на одной из улиц на десять дней ограничат движение
Будут ремонтировать дорогу.
На путепроводе по улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта в направлении центра города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ограничение будет действовать c 15 сентября до 18:00 24 сентября.
Читайте также: Из столичного интерната пропал 13-летний мальчик
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
На путепроводе по улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта в направлении центра города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ограничение будет действовать c 15 сентября до 18:00 24 сентября.
Читайте также: Из столичного интерната пропал 13-летний мальчик
«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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