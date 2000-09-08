В Киеве на одной из улиц на десять дней ограничат движение

Будут ремонтировать дорогу.



На путепроводе по улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта в направлении центра города, передает



Ограничение будет действовать c 15 сентября до 18:00 24 сентября.



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«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На путепроводе по улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта в направлении центра города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Ограничение будет действовать c 15 сентября до 18:00 24 сентября.«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.



