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Раздел: Общество  
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В Киеве на одной из улиц на десять дней ограничат движение

В Киеве на одной из улиц на десять дней ограничат движениеБудут ремонтировать дорогу.

На путепроводе по улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта в направлении центра города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Ограничение будет действовать c 15 сентября до 18:00 24 сентября.

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«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 17:45 » Автор: Анна Мартынова
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