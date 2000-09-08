Раздел: Общество
Украинцам рассказали о погоде на выходных
В некоторых регионах синоптики прогнозируют грозу
Синоптики сообщили о том, что в субботу, 15 сентября во многих регионах Украины пройдут дожди и существенно опустится температура воздуха. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По данным синоптиков, на востоке Украины прогнозируются небольшие локальные дожди, местами возможны ливни. Температура воздуха в Донецкой и Луганской области +22 градуса. В Днепре +21 градус, в Харькове и Полтаве +24 +25 градусов.
На юге облачно с прояснениями, без осадков. В Херсоне +22 градуса, в Николаеве +23, в Одессе до +26 градусов.
В Крыму небольшой дождь. Днем +19 градусов, ночью температура опустится до +15 градусов.
В северных областях ожидается гроза. Днем столбики термометров покажут до +26 градусов.
На западе ожидаются дожди с ливнями и грозами. В Черновцах пройдет небольшой дождь, до +26 градусов. В Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком и Черновцах гроза, днем +21 +23 градуса.
В Житомире ожидается гроза и ливень, температура воздуха +25 градусов.
В центральных областях страны пасмурно, днем воздух прогреется до +24 градусов.
Читайте также: Украинцам рассказали о погоде на субботу
В столице 15 сентября ожидается небольшой дождь, днем до +25 градусов.
Синоптики сообщили о том, что в субботу, 15 сентября во многих регионах Украины пройдут дожди и существенно опустится температура воздуха. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По данным синоптиков, на востоке Украины прогнозируются небольшие локальные дожди, местами возможны ливни. Температура воздуха в Донецкой и Луганской области +22 градуса. В Днепре +21 градус, в Харькове и Полтаве +24 +25 градусов.
На юге облачно с прояснениями, без осадков. В Херсоне +22 градуса, в Николаеве +23, в Одессе до +26 градусов.
В Крыму небольшой дождь. Днем +19 градусов, ночью температура опустится до +15 градусов.
В северных областях ожидается гроза. Днем столбики термометров покажут до +26 градусов.
На западе ожидаются дожди с ливнями и грозами. В Черновцах пройдет небольшой дождь, до +26 градусов. В Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком и Черновцах гроза, днем +21 +23 градуса.
В Житомире ожидается гроза и ливень, температура воздуха +25 градусов.
В центральных областях страны пасмурно, днем воздух прогреется до +24 градусов.
Читайте также: Украинцам рассказали о погоде на субботу
В столице 15 сентября ожидается небольшой дождь, днем до +25 градусов.
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