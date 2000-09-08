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Украинцам рассказали о погоде на выходных

Украинцам рассказали о погоде на выходныхВ некоторых регионах синоптики прогнозируют грозу

Синоптики сообщили о том, что в субботу, 15 сентября во многих регионах Украины пройдут дожди и существенно опустится температура воздуха. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

По данным синоптиков, на востоке Украины прогнозируются небольшие локальные дожди, местами возможны ливни. Температура воздуха в Донецкой и Луганской области +22 градуса. В Днепре +21 градус, в Харькове и Полтаве +24 +25 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков. В Херсоне +22 градуса, в Николаеве +23, в Одессе до +26 градусов.

В Крыму небольшой дождь. Днем +19 градусов, ночью температура опустится до +15 градусов.

В северных областях ожидается гроза. Днем столбики термометров покажут до +26 градусов.

На западе ожидаются дожди с ливнями и грозами. В Черновцах пройдет небольшой дождь, до +26 градусов. В Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком и Черновцах гроза, днем +21 +23 градуса.

В Житомире ожидается гроза и ливень, температура воздуха +25 градусов.

В центральных областях страны пасмурно, днем воздух прогреется до +24 градусов.

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В столице 15 сентября ожидается небольшой дождь, днем до +25 градусов.
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 Теги: погода, дожди

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Сегодня, 22:25 » Автор: Татьяна Ларина
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