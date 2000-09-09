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Раздел: Общество  
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В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто

В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные автоНекоторым машинам более 100 лет.

В Киеве на Крещатике выставили пожарную технику - от старых образцов до самых современных, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Среди авто, представленные на выставке, есть и такие, которым более 100 лет.

Также на Крещатике можно увидеть старые водовозки и современные авто спасателей.

Уже завтра на главной улице Киева отметят день спасателя. В рамках мероприятия будет работать выставка, а также пройдут соревнования во время которых определят лучшего спасателя столицы.

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Напомним, 14 сентября в Архикафедральном соборе Святого Юра привезли мощи святого Антония Падуанского. Выставили Мощи святого во Львове впервые. Сопровождали святыню с итальянской Падуе, где она хранится в Базилике святого Антония, монахи-францисканцы.

В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
В Киеве на Крещатие выстроились раритетные пожарные авто
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 Теги: Киев, Крещатик

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Вчера, 23:51 » Автор: Татьяна Ларина
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