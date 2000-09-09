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Раздел: Общество  
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Киевляне устроили травлю в квартире неадекватной собачницы

Киевляне устроили травлю в квартире неадекватной собачницыНа Оболони киевлянка развела псарню.

Женщина держит в квартире несколько агрессивных крупных псов, подобранных с улицы. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Живет женщина в одном из подъездов дома №3-А по ул. Маршала Малиновского.

Местные жители говорят, что киевлянка приводит в свою квартиру бродячих собак, притом довольно крупных и агрессивных. Также горожане утверждают, что эти псы бросаются на детей. В подъезде же от такого количества животных невыносимая вонь.

Соседи неоднократно вызывали полицию, но привлечь женщину к ответственности оказалось невозможно. Терпение соседей закончилось, и в квартире неадекватной собачницы разбили окно, бросив внутрь помещения отраву, из-за чего несколько собак погибли.

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Прибывшие на место зоозащитники и активисты собрались, чтобы вывезти собак подальше от дома.

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 Теги: Киев, Оболонь, собаки, собачница

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Сегодня, 09:28 » Автор: Алена Шимко
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