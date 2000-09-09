Раздел: Общество
Киевляне устроили травлю в квартире неадекватной собачницы
На Оболони киевлянка развела псарню.
Женщина держит в квартире несколько агрессивных крупных псов, подобранных с улицы. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Живет женщина в одном из подъездов дома №3-А по ул. Маршала Малиновского.
Местные жители говорят, что киевлянка приводит в свою квартиру бродячих собак, притом довольно крупных и агрессивных. Также горожане утверждают, что эти псы бросаются на детей. В подъезде же от такого количества животных невыносимая вонь.
Соседи неоднократно вызывали полицию, но привлечь женщину к ответственности оказалось невозможно. Терпение соседей закончилось, и в квартире неадекватной собачницы разбили окно, бросив внутрь помещения отраву, из-за чего несколько собак погибли.
Читайте также: Киевляне устроили ночные "бои" из-за скандальной застройки
Прибывшие на место зоозащитники и активисты собрались, чтобы вывезти собак подальше от дома.
Женщина держит в квартире несколько агрессивных крупных псов, подобранных с улицы. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Живет женщина в одном из подъездов дома №3-А по ул. Маршала Малиновского.
Местные жители говорят, что киевлянка приводит в свою квартиру бродячих собак, притом довольно крупных и агрессивных. Также горожане утверждают, что эти псы бросаются на детей. В подъезде же от такого количества животных невыносимая вонь.
Соседи неоднократно вызывали полицию, но привлечь женщину к ответственности оказалось невозможно. Терпение соседей закончилось, и в квартире неадекватной собачницы разбили окно, бросив внутрь помещения отраву, из-за чего несколько собак погибли.
Читайте также: Киевляне устроили ночные "бои" из-за скандальной застройки
Прибывшие на место зоозащитники и активисты собрались, чтобы вывезти собак подальше от дома.
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