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"Пороховая бочка": киевляне боятся, что их дом рухнет

"Пороховая бочка": киевляне боятся, что их дом рухнет

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