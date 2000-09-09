Раздел: Общество
"Пороховая бочка": киевляне боятся, что их дом рухнет
В Киеве жильцы пятиэтажки боятся похоронить себя заживо в аварийном доме.
В Киеве жильцы дома на улице Тверской тупик живут на «пороховой бочке» и боятся, что их здание рухнет из-за подтопления и оползней. Также люди считают, что городские власти не спешат решать проблему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Жильцы многоподъездной пятиэтажки по адресу Тверской тупик 6/8 уже несколько месяцев бьют тревогу и пытаются спасти свой дом от разрушения. Журналист пообщался с владельцами квартир в аварийном строении и узнал о «законсервированных» коммунальных проблемах.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
По словам жильцов, их дом был построен в 1960-х годах и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его житель Виктор Горобец говорит, что у здания сложная система водосточных коммуникаций. Дело в том, что возле дома на глубине около 5 метров находится система штолен, через которые на протяжении многих лет выводятся сточные воды. Однако 25 июня 2018 года около дома прорвало трубу. 3-метровый гейзер, который хлестал из-под земли около 4 часов, не только изрядно возмутил жильцов, но и привел к более серьезным последствиям. После обильных летних ливней возле здания начал проваливаться грунт, в асфальте появились глубокие ямы, которые зияют прямо над штольневой системой. К слову, жильцы неоднократно пытались выяснить, на балансе какой из коммунальных служб находятся штольни-водостоки, однако этот вопрос все еще остается открытым.
Как рассказала жительница дома Ольга Кошман, эти ямы во дворе так и не ликвидировали. Их для вида закрыли деревянными брусьями и старым шифером. Однако даже этих материалов у коммунальщиков не хватило. Провалы в асфальте возле здания заставляют людей волноваться за своих детей, которые гуляют во дворе и могут в них упасть. По словам жильцов, такие «работы» провели представители КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района».
Как оказалось, последствия прорыва и ямы - не единственная проблема жильцов. Юрий Квасов показал Информатору и другие «болевые точки» дома. Жильцы обратили внимание на то, что здание постепенно наклоняется и оседает, в стенах образовались многочисленные трещины, которых можно насчитать несколько десятков. Их в августе, после очередной инспекции здания коммунальщиками, пометили краской. Других действий специалистов жильцы пока не наблюдали.
Помимо трещин, в доме накренились и треснули ступеньки на лестницах, в некоторых квартирах пол провалился более, чем на 20 сантиметров. Также с противоположной стороны здания из-под асфальта начали выпирать столбы, которые входят в систему, защищающую дом от оползней и сдвига почвы. «Дальнейшее бездействие может привести к тому, что дом когда-то просто рухнет. Могут погибнуть люди», - сокрушается Юрий Квасов.
КУДА ОБРАЩАЛИСЬ И РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ
Состояние здания и связанных с ним коммуникаций заставляет жильцов изрядно переживать о своей безопасности. Как рассказали владельцы квартир, они не раз обращались с заявлениями и просьбами решить проблему к представителям администрации Печерского района, в КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района», а также в КГГА и на правительственную горячую линию. Однако, говорят, что каких-либо активных действий по ремонту здания и его систем не последовало.
Ольга Кошман подчеркнула, что о проблеме коммунальщики и местная власть знают уже давно. Например, еще в 2017 году эксперты Специализированного управления противооползневых подземных работ (СУППР) предупреждали директора КП об опасностях, которые кроются за неудовлетворительным состоянием жилого дома и территории вокруг него.
Жильцы дома рассказали, что, по словам главного инженера КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергея Пархоменко, письма с описанием проблемы, которая случилась из-за прорыва трубы вследствие гидравлических испытаний, были отправлены в КП «Киевтеплоэнерго». В составе комиссии, которая в июле посетила проблемный дом, был исполняющий обязанности директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергей Лавриненко. Он рассказал жильцам аварийного дома, что здесь уже проводили обследования представители и руководство Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Приезжал на место аварии и заместитель главы Печерской РГА Анатолий Невмержицкий. Чиновник сообщил местным жителям, что виновником прорыва трубы и провалов в земле является «Киевтеплоэнерго», которое и должно ликвидировать последствия.
Стоит отметить, что в «Киевтеплоэнерго» свою причастность к провалам в земле отрицают. На это исполняющий обязанности директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергей Лавриненко ответил, что забитая дождевая канализация, о которой рассказали в «Киевтеплоэнерго», это не что иное, как продолжение штольни, которая должна выполнять дренажную функцию, однако этого не делает из-за соседства с теплосетями. Также Лавриненко отметил, что в КП уже подписали договор с научно-исследовательским институтом на сумму около 90 тысяч гривен. По его словам, в конце августа специалисты института уже изучали ситуацию и сейчас работают над отчетом.
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Но в аварийном доме жильцы слабо верят, что ситуация решится в ближайшее время, так как конкретных сроков им никто не называл. Люди говорят, что проблему обещали решить в течение пары недель, однако люди жалуются, что уже сентябрь, а воз и ныне там. Информатор будет далее следить за развитием ситуации вокруг аварийного дома.
В Киеве жильцы дома на улице Тверской тупик живут на «пороховой бочке» и боятся, что их здание рухнет из-за подтопления и оползней. Также люди считают, что городские власти не спешат решать проблему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Жильцы многоподъездной пятиэтажки по адресу Тверской тупик 6/8 уже несколько месяцев бьют тревогу и пытаются спасти свой дом от разрушения. Журналист пообщался с владельцами квартир в аварийном строении и узнал о «законсервированных» коммунальных проблемах.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
По словам жильцов, их дом был построен в 1960-х годах и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его житель Виктор Горобец говорит, что у здания сложная система водосточных коммуникаций. Дело в том, что возле дома на глубине около 5 метров находится система штолен, через которые на протяжении многих лет выводятся сточные воды. Однако 25 июня 2018 года около дома прорвало трубу. 3-метровый гейзер, который хлестал из-под земли около 4 часов, не только изрядно возмутил жильцов, но и привел к более серьезным последствиям. После обильных летних ливней возле здания начал проваливаться грунт, в асфальте появились глубокие ямы, которые зияют прямо над штольневой системой. К слову, жильцы неоднократно пытались выяснить, на балансе какой из коммунальных служб находятся штольни-водостоки, однако этот вопрос все еще остается открытым.
Как рассказала жительница дома Ольга Кошман, эти ямы во дворе так и не ликвидировали. Их для вида закрыли деревянными брусьями и старым шифером. Однако даже этих материалов у коммунальщиков не хватило. Провалы в асфальте возле здания заставляют людей волноваться за своих детей, которые гуляют во дворе и могут в них упасть. По словам жильцов, такие «работы» провели представители КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района».
Как оказалось, последствия прорыва и ямы - не единственная проблема жильцов. Юрий Квасов показал Информатору и другие «болевые точки» дома. Жильцы обратили внимание на то, что здание постепенно наклоняется и оседает, в стенах образовались многочисленные трещины, которых можно насчитать несколько десятков. Их в августе, после очередной инспекции здания коммунальщиками, пометили краской. Других действий специалистов жильцы пока не наблюдали.
Помимо трещин, в доме накренились и треснули ступеньки на лестницах, в некоторых квартирах пол провалился более, чем на 20 сантиметров. Также с противоположной стороны здания из-под асфальта начали выпирать столбы, которые входят в систему, защищающую дом от оползней и сдвига почвы. «Дальнейшее бездействие может привести к тому, что дом когда-то просто рухнет. Могут погибнуть люди», - сокрушается Юрий Квасов.
КУДА ОБРАЩАЛИСЬ И РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ
Состояние здания и связанных с ним коммуникаций заставляет жильцов изрядно переживать о своей безопасности. Как рассказали владельцы квартир, они не раз обращались с заявлениями и просьбами решить проблему к представителям администрации Печерского района, в КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района», а также в КГГА и на правительственную горячую линию. Однако, говорят, что каких-либо активных действий по ремонту здания и его систем не последовало.
Ольга Кошман подчеркнула, что о проблеме коммунальщики и местная власть знают уже давно. Например, еще в 2017 году эксперты Специализированного управления противооползневых подземных работ (СУППР) предупреждали директора КП об опасностях, которые кроются за неудовлетворительным состоянием жилого дома и территории вокруг него.
Жильцы дома рассказали, что, по словам главного инженера КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергея Пархоменко, письма с описанием проблемы, которая случилась из-за прорыва трубы вследствие гидравлических испытаний, были отправлены в КП «Киевтеплоэнерго». В составе комиссии, которая в июле посетила проблемный дом, был исполняющий обязанности директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергей Лавриненко. Он рассказал жильцам аварийного дома, что здесь уже проводили обследования представители и руководство Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Приезжал на место аварии и заместитель главы Печерской РГА Анатолий Невмержицкий. Чиновник сообщил местным жителям, что виновником прорыва трубы и провалов в земле является «Киевтеплоэнерго», которое и должно ликвидировать последствия.
Стоит отметить, что в «Киевтеплоэнерго» свою причастность к провалам в земле отрицают. На это исполняющий обязанности директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда» Сергей Лавриненко ответил, что забитая дождевая канализация, о которой рассказали в «Киевтеплоэнерго», это не что иное, как продолжение штольни, которая должна выполнять дренажную функцию, однако этого не делает из-за соседства с теплосетями. Также Лавриненко отметил, что в КП уже подписали договор с научно-исследовательским институтом на сумму около 90 тысяч гривен. По его словам, в конце августа специалисты института уже изучали ситуацию и сейчас работают над отчетом.
Читайте также: Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция
Но в аварийном доме жильцы слабо верят, что ситуация решится в ближайшее время, так как конкретных сроков им никто не называл. Люди говорят, что проблему обещали решить в течение пары недель, однако люди жалуются, что уже сентябрь, а воз и ныне там. Информатор будет далее следить за развитием ситуации вокруг аварийного дома.
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