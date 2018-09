Что посмотреть: главные осенние выставки Киева

Самые интересные события киевской осени передает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue В галерее "Лавра" с 22 сентября по 22 ноябряПятилетие украинский Vogue отмечает масштабно: вслед за выходом фотоальбома с лучшими съемками команда открывает большую мультимедийную выставку, которая объединит мир моды и технологий. Главная идея выставки – показать жизнь Vogue: от редакторской планерки до бекстейджа модной съемки и создания журнала. На выставке можно будет увидеть кадры из лучших съемок журнала за 5 лет, а также побывать в editor’s room, комнате главного редактора, где гости смогут увидеть, как создается журнал - при помощи дополненной реальности, которую создает студия Sensorama.Дизайн выставки разработала архитектурная студия YoDezeen, самые известные проекты которых – киевский ресторан Catch, шоурум The Coat by Katya Silchenko и частные интерьеры по всему миру. Инсталляции подготовили специалисты из студии Front Pictures, которые придумали видео для выступления Джамалы на конкурсе «Евровидение». Куратор выставки – Юлия Полищук, кураторы от Vogue UA - Сергей Ковалев и Татьяна Соловей.В Voloshyn Gallery с 6 сентября по 7 октябряУ Леси Хоменко, одной из самых сильных украинских художниц, участницы известной арт-группы Р.Е.П, сейчас активный период. Летом в PinchukArtCentre открылась ее выставка "Перспективная", а в сентбря галерея Юли и Максима Волошины Voloshyn gallery открыла сезон новым проектом Хоменко - "Леся Хоменко и ее школа". Это ироничный взгляд на проблему современного украинского образования: к проекту Леся привлекла студентов своего курса по современному искусству, который она ведет в Kyiv Academy of Media Arts. Студенты прислали Лесе свои фотографии, с которых Хоменко написала серию портретов - не совсем обычных, а, скорее, деконструированных. Их стоит видеть.В Музее Ханенко с 8 сентября по 4 ноябряФранцию на рубеже 18-19 веков и Французскую революцию исследует в своей новой выставке киевский музей Ханенко. Основа проекта - сатирическая графика, которая остроумно показывает надежды и ожидания французев в период революци, а также то, как распределялась народная поддержка и любовью. Помимо графики и живописи на выставке можно увидеть декоративно-прикладное искусство в стиле ампир.В Мыстецком Арсенале с 15 октября по 2 декабря"Курбас: новые миры" - так емко называется новый проект Мыстецкого Арсенала. Эта выставка - путешествие в мир Леся Курбаса, режиссера-новатора, авангардиста, который во много повернул вектор развития украинского театра в 20-ые годы прошлого века. В фокусе выставки - шесть спектаклей, созданных Курбасем с театром "Березиль" в Киеве и Харькове: "Газ", "Джіммі Гіґґінз", "Макбет", "Народний Малахій", "Алло на хвилі 477", "Мина Мазайло". Эскизы, макеты декораций, костюмы, афиши, музыка и режиссерские рукописи - полное погружение в фантастический мир Курбаса.С 31 октября в ЦСМ "М17"Авангардному искусству посвящена осенняя выставка в галерее M17. Для нее галерея обьединила силы с Национальным художественным музеем на Грушевского, который сейчас находится на ремонте. Часть работ из его коллекции, которые ранее не показывались публике, можно будет увидеть в М17 - например, художника Александра Богомазова. Кроме Богомазова, в центре выставки - работы Малевича, Ивана Клюна и Ильи Чашника, ученика Малевича и представителя супрематизма. Сокуратор проекта - Оксана Баршинова, которая в НХМУ отвечает за современное украинское искусство.В Национальном художественном музее с 23 ноября по 3 мартаУникальные бароковые иконы можно будет увидеть в ноябре в НХМУ, который несколько месяцев был закрыт из-за ремонта. Ученые долгое время считали, что все памятники Богоявленского собора на територии Киево-Могилянской академии, который был снесен в 1935 году, были потеряны. Поэтому атрибуция найденных в монастыре икон в 1999-2000-гг оказалась настоящим резонансом. Часть их можно будет увидеть на выставке - в частности, пять уникальных бароковых икон, с которыми связано много легенд.