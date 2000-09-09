Раздел: Общество
Киевлян возмутила "наливайка" в одном из скверов
Жители Деснянского района просят столичные власти убрать со сквера МАФ.
Больше двух лет местные жители борются за демонтаж МАФа, находящегося возле дома №20А по ул. Маяковского. Однако, “наливайка” продолжает процветать и продавать днем и ночью алкогольные напитки неизвестного происхождения. Более того, вскоре в сквере должен начаться капремонт, а этот МАФ вместе с временной точкой по ремонту обуви расположены практически на месте будущей детской площадки, предусмотренной Генпланом сквера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Киев Власть.
Депутат Киевсовета Юрий Зубко (фракция “Солидарность”) призвал Киевского городского голову Виталия Кличко и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного положить конец процветанию обласканной чиновниками местной “наливайки”.
Депутат отметил, что больше двух лет он вместе с местными жителями безрезультатно борется за демонтаж МАФа (информационный талон № 04745), расположенного возле жилого дома №20А по ул. Маяковского.
Этот МАФ, а также еще одна временная точка по ремонту обуви находятся на территории сквера (решение Киевсовета № 25/2247 от 23.03.2017 года “О предоставлении статуса сквера земельному участку, расположенному на ул. Маяковского №20 и №22А в Деснянском районе”), и в сентябре здесь должен начаться капремонт. Более того, “времянки” расположены практически на месте будущей детской площадки, предусмотренной Генпланом сквера.
Депутат недоумевает, почему этот факт никак не учел Департамент городского благоустройства КГГА, который в ответ на его обращение сообщил, что райгосадминистрациям запрещено проводить демонтаж временных сооружений торгового и другого назначения, владельцы которых платят долевое участие в городской бюджет.
Между тем, по итогам коллегии Деснянской РГА 20.06.2018 года было принято решение о непродлении информационного талона №04745, срок действия которого истекал в июле 2018-го, в связи с капитальным ремонтом сквера. Специалисты отдела контроля за благоустройством Деснянской РГА письмом от 25.06.2018 года №102/03/23-5768 проинформировали депутата, что, учитывая ходатайство о предоставлении участку статуса сквера, владельца временного сооружения на Маяковского попросили перенести киоск собственными силами в другое место. В связи с этим Юрий Зубко задает резонный вопрос: а что мешало чиновникам просто не продлевать действие талона на МАФ?
Как отмечают местные жители, МАФ продолжает процветать и продавать днем и ночью алкогольные напитки неизвестного происхождения, в том числе и несовершеннолетним. У ларька постоянно толпятся характерного вида и поведения личности, что очень раздражает местных жителей и приводит к постоянным вызовам полиции.
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Юрий Зубко призвал Виталия Кличко и Геннадия Заболотного прекратить работу торгового МАФа и пункта ремонта обуви на Маяковского и демонтировать сооружения.
Больше двух лет местные жители борются за демонтаж МАФа, находящегося возле дома №20А по ул. Маяковского. Однако, “наливайка” продолжает процветать и продавать днем и ночью алкогольные напитки неизвестного происхождения. Более того, вскоре в сквере должен начаться капремонт, а этот МАФ вместе с временной точкой по ремонту обуви расположены практически на месте будущей детской площадки, предусмотренной Генпланом сквера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Киев Власть.
Депутат Киевсовета Юрий Зубко (фракция “Солидарность”) призвал Киевского городского голову Виталия Кличко и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного положить конец процветанию обласканной чиновниками местной “наливайки”.
Депутат отметил, что больше двух лет он вместе с местными жителями безрезультатно борется за демонтаж МАФа (информационный талон № 04745), расположенного возле жилого дома №20А по ул. Маяковского.
Этот МАФ, а также еще одна временная точка по ремонту обуви находятся на территории сквера (решение Киевсовета № 25/2247 от 23.03.2017 года “О предоставлении статуса сквера земельному участку, расположенному на ул. Маяковского №20 и №22А в Деснянском районе”), и в сентябре здесь должен начаться капремонт. Более того, “времянки” расположены практически на месте будущей детской площадки, предусмотренной Генпланом сквера.
Депутат недоумевает, почему этот факт никак не учел Департамент городского благоустройства КГГА, который в ответ на его обращение сообщил, что райгосадминистрациям запрещено проводить демонтаж временных сооружений торгового и другого назначения, владельцы которых платят долевое участие в городской бюджет.
Между тем, по итогам коллегии Деснянской РГА 20.06.2018 года было принято решение о непродлении информационного талона №04745, срок действия которого истекал в июле 2018-го, в связи с капитальным ремонтом сквера. Специалисты отдела контроля за благоустройством Деснянской РГА письмом от 25.06.2018 года №102/03/23-5768 проинформировали депутата, что, учитывая ходатайство о предоставлении участку статуса сквера, владельца временного сооружения на Маяковского попросили перенести киоск собственными силами в другое место. В связи с этим Юрий Зубко задает резонный вопрос: а что мешало чиновникам просто не продлевать действие талона на МАФ?
Как отмечают местные жители, МАФ продолжает процветать и продавать днем и ночью алкогольные напитки неизвестного происхождения, в том числе и несовершеннолетним. У ларька постоянно толпятся характерного вида и поведения личности, что очень раздражает местных жителей и приводит к постоянным вызовам полиции.
Читайте также: Киевлян возмутила заплесневелая «элитная» черешня из супермаркета
Юрий Зубко призвал Виталия Кличко и Геннадия Заболотного прекратить работу торгового МАФа и пункта ремонта обуви на Маяковского и демонтировать сооружения.
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