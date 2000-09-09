Синоптики сообщили, когда в Украину придут первые заморозки

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По данным Укргидрометцентра, в марте погода в Украине будет теплее, чем обычно.

3 февраля в Украине ожидается теплая погода, в течение дня температура воздуха составит 3 - 8 градусов тепла, в южной части и на юго-западе до 14 градусов тепла. На дорогах местами гололедица, остается опасность падения сосулек.