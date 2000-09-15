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Раздел: Общество  
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На столичной Троещине обновили парк: что изменилось

На столичной Троещине обновили парк: что изменилосьПогулять по зеленой зоне можно уже сейчас.

В Киеве на Троещине собираются открыть отреставрированную часть парка отдыха. Но гулять по зеленой зоне можно уже сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

13 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вскоре на Троещине откроют обновленную часть парка. Это 2,5 гектара благоустроенной территории, которые находятся вдоль проспекта Шухевича. Общая площадь зоны отдыха, которую планируют обустроить - 9 гектаров. Информатор отправился в ту часть парка, где проходил ремонт, чтобы посмотреть, что изменилось.

Первое, что бросается в глаза - в парке проложили новые прогулочные аллеи и велодорожки. Кроме этого, на прилегающей к парку придомовой территории появились мощеные дорожки, многие еще находятся в процессе строительства.

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В зеленой зоне установили новые лавочки и урны, а в вечернее время суток здесь работает уличное освещение. Для малышей построили 2 детских площадки, а для любителей спорта предусмотрели площадку для ворк-аута. В парке также завершают обустройство газона. Что касается озера, которое находится в отремонтированном парке, то его расчистили. Однако, поднявшись над землей, мы увидели, что соседний водоем, который находится далее, в необустроенной части зеленой зоны, еще покрыт густым слоем водорослей.

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 Теги: Киев, Троещина, парк, обновление

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Сегодня, 15:13 » Автор: Алена Шимко
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