Раздел: Общество
В столице начался месяц грузинских фестивалей
Будут угощения вином и сладостями.
Сегодня, 15 версеня, в столице начинается месяц грузинских фестивалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
Организаторы обещают интересный формат, дегустации и лучшие музыкальные коллективы из Грузии и Украины. А еще угощение вином и сладостями.
Праздник грузинского вина и кухни
15 и 16 сентября на Певческом Поле состоится Праздник грузинского вина и кухни Kartuli Fest 2018.
Гостей ждет насыщенная концертная программа. Колорит Грузии раскроют номера ярких артистов. На сцене в течение двух дней будут песни и танцы. Посетителей будут развлекать грузинский коллектив танца «Асса», украинский коллектив народного танца «Vivat Academia», исполнители KISHE и OLEYNIK.
Также пройдут мастер-классы по изготовлению хинкали, чурчхелы, а также и грузинских танцев.
Когда: 15-16 сентября, с 10:00 до 22:00
Где: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро «Арсенальная»).
Вход: 100 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.
Borjomi Fest
В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко состоится "Borjomi Fest". Больше грузинское празднование проходит уже четвертый год подряд.
Посетителям обещают праздничный микс из современной музыки, активностей и грузинской кухни.
- Два дня полного погружения в атмосферу праздника, водоворот ярких эмоций, новых впечатлений, и неповторимых вкусов - твое сердце будет биться в ритме современных грузинских диджей-сетов и зажигательных танцев, - анонсируют организаторы.
Когда: 29-30 сентября, с 12:00 до 22:00
Где: Национальный ботанический сад имени Гришко, улица Тимирязевская, 1
Тбилисоба на Андреевском
6 и 7 октября на Андреевском спуске состоится Тбилисоба-2019.
В честь 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией организаторы устроят танцевальный флешмоб. Грузинский коллектив танца «Асса» проведет его на спуске во время праздника. Идея флешмоба - собрать не менее 100 человек одновременно и исполнить грузинский танец.
Бесплатные тренировки уже стартовали. Они проходят каждую субботу и воскресенье с 17:00 до 18:00 по адресу Андреевский спуск 5/31. Приглашают всех желающих!
Читайте также: Так проходит один из старейших фестивалей в Марокко. Фото
Когда: 6-7 октября
Где: Андреевский спуск
Сегодня, 15 версеня, в столице начинается месяц грузинских фестивалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.
Организаторы обещают интересный формат, дегустации и лучшие музыкальные коллективы из Грузии и Украины. А еще угощение вином и сладостями.
Праздник грузинского вина и кухни
15 и 16 сентября на Певческом Поле состоится Праздник грузинского вина и кухни Kartuli Fest 2018.
Гостей ждет насыщенная концертная программа. Колорит Грузии раскроют номера ярких артистов. На сцене в течение двух дней будут песни и танцы. Посетителей будут развлекать грузинский коллектив танца «Асса», украинский коллектив народного танца «Vivat Academia», исполнители KISHE и OLEYNIK.
Также пройдут мастер-классы по изготовлению хинкали, чурчхелы, а также и грузинских танцев.
Когда: 15-16 сентября, с 10:00 до 22:00
Где: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро «Арсенальная»).
Вход: 100 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.
Borjomi Fest
В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко состоится "Borjomi Fest". Больше грузинское празднование проходит уже четвертый год подряд.
Посетителям обещают праздничный микс из современной музыки, активностей и грузинской кухни.
- Два дня полного погружения в атмосферу праздника, водоворот ярких эмоций, новых впечатлений, и неповторимых вкусов - твое сердце будет биться в ритме современных грузинских диджей-сетов и зажигательных танцев, - анонсируют организаторы.
Когда: 29-30 сентября, с 12:00 до 22:00
Где: Национальный ботанический сад имени Гришко, улица Тимирязевская, 1
Тбилисоба на Андреевском
6 и 7 октября на Андреевском спуске состоится Тбилисоба-2019.
В честь 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией организаторы устроят танцевальный флешмоб. Грузинский коллектив танца «Асса» проведет его на спуске во время праздника. Идея флешмоба - собрать не менее 100 человек одновременно и исполнить грузинский танец.
Бесплатные тренировки уже стартовали. Они проходят каждую субботу и воскресенье с 17:00 до 18:00 по адресу Андреевский спуск 5/31. Приглашают всех желающих!
Читайте также: Так проходит один из старейших фестивалей в Марокко. Фото
Когда: 6-7 октября
Где: Андреевский спуск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
48
0
Также советуем посмотреть
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
Оставьте свой комментарий