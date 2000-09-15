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В столице начался месяц грузинских фестивалей

В столице начался месяц грузинских фестивалейБудут угощения вином и сладостями.

Сегодня, 15 версеня, в столице начинается месяц грузинских фестивалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерний Киев.

Организаторы обещают интересный формат, дегустации и лучшие музыкальные коллективы из Грузии и Украины. А еще угощение вином и сладостями.

Праздник грузинского вина и кухни
15 и 16 сентября на Певческом Поле состоится Праздник грузинского вина и кухни Kartuli Fest 2018.

Гостей ждет насыщенная концертная программа. Колорит Грузии раскроют номера ярких артистов. На сцене в течение двух дней будут песни и танцы. Посетителей будут развлекать грузинский коллектив танца «Асса», украинский коллектив народного танца «Vivat Academia», исполнители KISHE и OLEYNIK.

Также пройдут мастер-классы по изготовлению хинкали, чурчхелы, а также и грузинских танцев.

Когда: 15-16 сентября, с 10:00 до 22:00
Где: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро «Арсенальная»).
Вход: 100 гривен. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.

Borjomi Fest

В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко состоится "Borjomi Fest". Больше грузинское празднование проходит уже четвертый год подряд.

Посетителям обещают праздничный микс из современной музыки, активностей и грузинской кухни.

- Два дня полного погружения в атмосферу праздника, водоворот ярких эмоций, новых впечатлений, и неповторимых вкусов - твое сердце будет биться в ритме современных грузинских диджей-сетов и зажигательных танцев, - анонсируют организаторы.

Когда: 29-30 сентября, с 12:00 до 22:00
Где: Национальный ботанический сад имени Гришко, улица Тимирязевская, 1

Тбилисоба на Андреевском
6 и 7 октября на Андреевском спуске состоится Тбилисоба-2019.

В честь 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией организаторы устроят танцевальный флешмоб. Грузинский коллектив танца «Асса» проведет его на спуске во время праздника. Идея флешмоба - собрать не менее 100 человек одновременно и исполнить грузинский танец.

Бесплатные тренировки уже стартовали. Они проходят каждую субботу и воскресенье с 17:00 до 18:00 по адресу Андреевский спуск 5/31. Приглашают всех желающих!

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Когда: 6-7 октября
Где: Андреевский спуск
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 Теги: Грузинский фестиваль, Киев

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Сегодня, 15:50 » Автор: Алена Шимко
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