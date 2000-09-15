Раздел: Общество
Украину накроет грозовыми дождями
Без дождей обойдется на Западе.
В воскресенье, 16 сентября, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В западных регионах будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +7...+14, днем +16...+22.
На севере страны - переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, только днем в Житомирской, Киевской и Черниговской областях без осадков. Температура воздуха ночью +9...+16, днем +16...+22.
Центральные области окажутся под дождями с грозами. Температура воздуха ночью +10...+17, днем +17...+23 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +11...+16, днем +20...+25 градусов.
На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь с грозами. Температура воздуха ночью +12...+18, днем +19...+25 градусов.
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В столице сегодня возможны дожди, преимущественно ночью. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.
В воскресенье, 16 сентября, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В западных регионах будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +7...+14, днем +16...+22.
На севере страны - переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, только днем в Житомирской, Киевской и Черниговской областях без осадков. Температура воздуха ночью +9...+16, днем +16...+22.
Центральные области окажутся под дождями с грозами. Температура воздуха ночью +10...+17, днем +17...+23 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +11...+16, днем +20...+25 градусов.
На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь с грозами. Температура воздуха ночью +12...+18, днем +19...+25 градусов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
В столице сегодня возможны дожди, преимущественно ночью. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +19...+21.
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