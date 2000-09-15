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Украину накроет грозовыми дождями

Украину накроет грозовыми дождямиБез дождей обойдется на Западе.

В воскресенье, 16 сентября, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В западных регионах будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью +7...+14, днем ​​+16...+22.

На севере страны - переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, только днем ​​в Житомирской, Киевской и Черниговской областях без осадков. Температура воздуха ночью +9...+16, днем ​​+16...+22.

Центральные области окажутся под дождями с грозами. Температура воздуха ночью +10...+17, днем ​​+17...+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +11...+16, днем ​​+20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь с грозами. Температура воздуха ночью +12...+18, днем ​​+19...+25 градусов.

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В столице сегодня возможны дожди, преимущественно ночью. Температура воздуха ночью +14...+16, днем ​​+19...+21.

Украину накроет грозовыми дождями
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 Теги: дожди, погода

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