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Раздел: Общество  
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В Киеве снесут МАФы возле Центрального ж/д вокзала

В Киеве снесут МАФы возле Центрального ж/д вокзалаУже демонтировали две первые торговые точки.

КП "Киевблагосутройство" намерено демонтировать более 20 незаконных торговых точек напротив Центрального железнодорожного вокзала в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев в Facebook.

По словам Андреева, уже демонтировали две первые торговые точки.

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"Хочу сказать, что этот бардак на железнодорожном вокзале в покое мы не оставим. В пересчете на демонтаж - более двух десятков незаконных точек. Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - написал Андреев.
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 Теги: Киев, МАФы

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