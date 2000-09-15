Раздел: Общество
В Киеве снесут МАФы возле Центрального ж/д вокзала
Уже демонтировали две первые торговые точки.
КП "Киевблагосутройство" намерено демонтировать более 20 незаконных торговых точек напротив Центрального железнодорожного вокзала в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев в Facebook.
По словам Андреева, уже демонтировали две первые торговые точки.
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"Хочу сказать, что этот бардак на железнодорожном вокзале в покое мы не оставим. В пересчете на демонтаж - более двух десятков незаконных точек. Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - написал Андреев.
КП "Киевблагосутройство" намерено демонтировать более 20 незаконных торговых точек напротив Центрального железнодорожного вокзала в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев в Facebook.
По словам Андреева, уже демонтировали две первые торговые точки.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
"Хочу сказать, что этот бардак на железнодорожном вокзале в покое мы не оставим. В пересчете на демонтаж - более двух десятков незаконных точек. Их владельцы не просто не платят налоги городу. Они портят столичный имидж, создают антисанитарию и превращают центр Киева в сплошной рынок. Поэтому будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", - написал Андреев.
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