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Раздел: Общество  
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В Киев приехал известный рок-музыкант

В Киев приехал известный рок-музыкантМузыкант приехал на YES.

Киев посетил ирландский рок-музыкант, солист группы U2 Боно. Он приехал как специальный гость 5-го форума "Ялтинская европейская стратегия"(YES), передает хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.

На форуме музыкант ответил на вопросы, касающиеся европейской политики и выразил свое мнение по поводу коррупции..

«Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия. Но у нее есть вакцина - она ​​называется прозрачностью, открытым правительством, гражданским обществом, - сказал Боно.

Также он отметил, что ІТ создает условия, при которых скрыть коррупцию становится все труднее.

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Сколько времени музыкант пробудет в Киеве неизвестно.
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 Теги: Киев, музыкант

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