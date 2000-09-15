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В Киев приехал известный рок-музыкант
Музыкант приехал на YES.
Киев посетил ирландский рок-музыкант, солист группы U2 Боно. Он приехал как специальный гость 5-го форума "Ялтинская европейская стратегия"(YES), передает хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.
На форуме музыкант ответил на вопросы, касающиеся европейской политики и выразил свое мнение по поводу коррупции..
«Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия. Но у нее есть вакцина - она называется прозрачностью, открытым правительством, гражданским обществом, - сказал Боно.
Также он отметил, что ІТ создает условия, при которых скрыть коррупцию становится все труднее.
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Сколько времени музыкант пробудет в Киеве неизвестно.
Киев посетил ирландский рок-музыкант, солист группы U2 Боно. Он приехал как специальный гость 5-го форума "Ялтинская европейская стратегия"(YES), передает хроника.инфо со ссылкой ан 44.ua.
На форуме музыкант ответил на вопросы, касающиеся европейской политики и выразил свое мнение по поводу коррупции..
«Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия. Но у нее есть вакцина - она называется прозрачностью, открытым правительством, гражданским обществом, - сказал Боно.
Также он отметил, что ІТ создает условия, при которых скрыть коррупцию становится все труднее.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Сколько времени музыкант пробудет в Киеве неизвестно.
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