Раздел: Общество
В Киеве прошел необычный фестиваль
Дети были в восторге.
16 сентября в Киеве стартовал фестиваль для любителей вымышленного оружия, с помощью которого можно спасти мир от зомби или же посоревноваться с друзьями. Сотни мальчишек могли «порубиться» в войнушку и похвастаться яркими бластерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С каждым годом почитателей «нерфинга» становиться все больше.
С самого утра воскресенья площадку у главного входа в ВДНХ заполонили десятки мальчишек с разноцветным игрушечным оружием - бластерами. Как говорят ребята, они пришли сюда «понерфить». Слово «Nerf» является брендом, который создала компания «Parker Brothers». Однако, сегодня владельцем этого термина является компания «Hasbro». В 70-х годах прошлого века «Parker Brothers» занималась производством детских игрушек, наиболее интересными среди которых являлись бластеры. Поскольку в 70-е годы были популярны очень яркие цвета, то и игрушки имеют необычные неоновые оттенки. В 90-х годах прошлого века была очень популярна реклама «It’s Nerf or nothin’!» («Либо Нерф, либо ничего!»). Сегодня название бренда стало именем нарицательным и ассоциируется с увлечением бластерами в целом.
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Для детей организовали несколько локаций, в которых можно устроить импровизированную войнушку с друзьями: определить сильнейшего на Диком Западе, планете Пустошь или Зомбилэнде. Стоит отметить, что бластеры стреляют поролоновыми стрелами и не несут опасности для здоровья юных воинов. Посмотреть на увлечения своих детей пришли и их родители: «Пацан должен любить оружие и уметь с ним обращаться, я так считаю. К тому же, оно совершенно безобидное. В мою молодость мы вообще стреляли из палок, так что я немного завидую современным детям», - поделился с нами отец одного из участников фестиваля.
16 сентября в Киеве стартовал фестиваль для любителей вымышленного оружия, с помощью которого можно спасти мир от зомби или же посоревноваться с друзьями. Сотни мальчишек могли «порубиться» в войнушку и похвастаться яркими бластерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С каждым годом почитателей «нерфинга» становиться все больше.
С самого утра воскресенья площадку у главного входа в ВДНХ заполонили десятки мальчишек с разноцветным игрушечным оружием - бластерами. Как говорят ребята, они пришли сюда «понерфить». Слово «Nerf» является брендом, который создала компания «Parker Brothers». Однако, сегодня владельцем этого термина является компания «Hasbro». В 70-х годах прошлого века «Parker Brothers» занималась производством детских игрушек, наиболее интересными среди которых являлись бластеры. Поскольку в 70-е годы были популярны очень яркие цвета, то и игрушки имеют необычные неоновые оттенки. В 90-х годах прошлого века была очень популярна реклама «It’s Nerf or nothin’!» («Либо Нерф, либо ничего!»). Сегодня название бренда стало именем нарицательным и ассоциируется с увлечением бластерами в целом.
Читайте также: В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Для детей организовали несколько локаций, в которых можно устроить импровизированную войнушку с друзьями: определить сильнейшего на Диком Западе, планете Пустошь или Зомбилэнде. Стоит отметить, что бластеры стреляют поролоновыми стрелами и не несут опасности для здоровья юных воинов. Посмотреть на увлечения своих детей пришли и их родители: «Пацан должен любить оружие и уметь с ним обращаться, я так считаю. К тому же, оно совершенно безобидное. В мою молодость мы вообще стреляли из палок, так что я немного завидую современным детям», - поделился с нами отец одного из участников фестиваля.
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