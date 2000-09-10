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Раздел: Общество  
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В Крыму ситуация с правами человека не улучшилась

В Крыму ситуация с правами человека не улучшиласьМиссия ООН анализирует ситуацию.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушение гуманитарных прав в аннексированном Крыму и констатирует, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на DT.UA.

Миссия подготовила уже второй доклад по ситуации в Крыму. На этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017 по 30 июня 2018 года.

Миссия ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в области прав человека и через призму международного гуманитарного права (МГП). Каждая из этих систем дает определенную степень защиты жителей оккупированной территории.

Нормы МГП начали применяться, поскольку в декабре 2016 года Генассамблея ООН признала, что РФ является оккупирующим государством.

"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации", - отмечает глава миссии.

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"Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму. Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тысяч крымчан были призваны в вооруженные силы России. Кроме того, оккупирующее государство не должно перемещать задержанных и заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации. В реальности же люди, задержанные или осужденные до 2014 года, были перемещены на территорию РФ для того, чтобы предстать перед судом или отбывать наказание", - добавила она.
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 Теги: Крым, права человека

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