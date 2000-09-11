Раздел: Общество
В Дарницком районе Киева планируют почистить озеро
Потратят более 20 миллионов.
В Дарницком районе Киева планируется расчистка озера Подборная. Озеро протяженностью 4 километра располагается вдоль дачных участков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Коммунальное предприятие "Плесо" объявило тендер на очистку озера. В качестве подрядчика было выбрано предприятие "Гидростройэнергоавтоматика", которое произведет расчистку и благоустройство озера от улицы Масловки до реки Днепр.
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До ноября 2019 года подрядчик должен очистить водоем от мусора, камышей и кустарников, расчистить дно, обновить металлические конструкции на шлюзе, установить опорные плиты и оборудовать газоны.
Стоимость услуг составляет 22,5 млн грн.
В Дарницком районе Киева планируется расчистка озера Подборная. Озеро протяженностью 4 километра располагается вдоль дачных участков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Коммунальное предприятие "Плесо" объявило тендер на очистку озера. В качестве подрядчика было выбрано предприятие "Гидростройэнергоавтоматика", которое произведет расчистку и благоустройство озера от улицы Масловки до реки Днепр.
Читайте также: В Дарницком районе столицы внезапно позеленело озеро
До ноября 2019 года подрядчик должен очистить водоем от мусора, камышей и кустарников, расчистить дно, обновить металлические конструкции на шлюзе, установить опорные плиты и оборудовать газоны.
Стоимость услуг составляет 22,5 млн грн.
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