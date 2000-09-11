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Раздел: Общество  
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В Дарницком районе Киева планируют почистить озеро

В Дарницком районе Киева планируют почистить озероПотратят более 20 миллионов.

В Дарницком районе Киева планируется расчистка озера Подборная. Озеро протяженностью 4 километра располагается вдоль дачных участков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Коммунальное предприятие "Плесо" объявило тендер на очистку озера. В качестве подрядчика было выбрано предприятие "Гидростройэнергоавтоматика", которое произведет расчистку и благоустройство озера от улицы Масловки до реки Днепр.

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До ноября 2019 года подрядчик должен очистить водоем от мусора, камышей и кустарников, расчистить дно, обновить металлические конструкции на шлюзе, установить опорные плиты и оборудовать газоны.

Стоимость услуг составляет 22,5 млн грн.
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 Теги: Киев, озеро

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Сегодня, 13:29 » Автор: Анна Мартынова
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