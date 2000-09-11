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Раздел: Общество  
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В Киеве хотят переименовать еще одну улицу

В Киеве хотят переименовать еще одну улицу Улицу хотят назвать именем польского публициста.

На этой неделе в Киеве может появиться улица имени Ежи Гедройца - польского публициста (1906 -2 000 г.г.), который был сторонником украинско-польского сотрудничества и противником взаимных территориальных и прочих претензий, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом на своей странице в соцсети написал историк Александр Зинченко.

"Есть шанс, что на этой неделе в столице появится улица Гедройца! Также запланировано рассмотрение ряда других замечательных переименований!", - написал историк и дополнил пост документом, в котором говорится, что имя Ежи Гедройца получит улица Тверская.

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Известно, что польский политик и публицист Ежи Гедройц был противником "Российского империализма", которым он считал существование Москвы, Киева и Минска под "крышей" одного гоударства. Гедройц призывал их разбежаться по национальным квартирам.

В Киеве хотят переименовать еще одну улицу
В Киеве хотят переименовать еще одну улицу
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 Теги: Киев, улица

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Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
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