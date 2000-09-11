Киевлян приглашают на бесплатные курсы санскрита

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Украинский-Польский Центр Образования предлагает курс польского языка с восьмимесячным обучением. Преподавание ведется как для киевлян, так и дистанционно — для жителей других городов. В отличие от самостоятельных занятий, обучение с преподавателем в группе позволяет быстро изучить разговорный язык или углубить уже имеющиеся