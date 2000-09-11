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Раздел: Общество  
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Киевлян приглашают на бесплатные курсы санскрита

Киевлян приглашают на бесплатные курсы санскрита Обучение начинается с 22 сентября

При посольстве Индии в Киеве стартует бесплатный курс по изучению санскрита, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Комментарии.

«На наших занятиях у вас будет возможность не только прикоснуться ко всему этому обширному комплексу знаний под названием санскрит, но и стать частью команды активных студентов театра «Рамати», чтобы принимать участие в многочисленных событиях Центра индийской культуры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изучение санскрита - это не только изучение алфавита и грамматики, но и знакомство с глубинной классической индийской культурой: философией языка и литературы, искусством музыки, пения, драмы.

Согласно информации, курс проводится на бесплатной основе по инициативе посла Индии в Украине Маноджа Кумара Бхарти и открыт для всех желающих.

Чтобы записаться на занятия, нужно заполнить анкету. Все вопросы можно задавать в личные сообщения группы курсов в соцсети.

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Обучение начинается уже в ближайший уикенд, 22 сентября. Занятия проводятся по субботам с 13:30 до 15:00 по адресу ул. М. Берлинского, 20б. Для системы безопасности посольства вход возможен только при наличии паспорта.
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 Теги: Киев, санскрит

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Сегодня, 15:20 » Автор: Анна Мартынова
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