Раздел: Общество
Киевлян приглашают на бесплатные курсы санскрита
Обучение начинается с 22 сентября
При посольстве Индии в Киеве стартует бесплатный курс по изучению санскрита, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Комментарии.
«На наших занятиях у вас будет возможность не только прикоснуться ко всему этому обширному комплексу знаний под названием санскрит, но и стать частью команды активных студентов театра «Рамати», чтобы принимать участие в многочисленных событиях Центра индийской культуры», - говорится в сообщении.
Отмечается, что изучение санскрита - это не только изучение алфавита и грамматики, но и знакомство с глубинной классической индийской культурой: философией языка и литературы, искусством музыки, пения, драмы.
Согласно информации, курс проводится на бесплатной основе по инициативе посла Индии в Украине Маноджа Кумара Бхарти и открыт для всех желающих.
Чтобы записаться на занятия, нужно заполнить анкету. Все вопросы можно задавать в личные сообщения группы курсов в соцсети.
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Обучение начинается уже в ближайший уикенд, 22 сентября. Занятия проводятся по субботам с 13:30 до 15:00 по адресу ул. М. Берлинского, 20б. Для системы безопасности посольства вход возможен только при наличии паспорта.
При посольстве Индии в Киеве стартует бесплатный курс по изучению санскрита, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Комментарии.
«На наших занятиях у вас будет возможность не только прикоснуться ко всему этому обширному комплексу знаний под названием санскрит, но и стать частью команды активных студентов театра «Рамати», чтобы принимать участие в многочисленных событиях Центра индийской культуры», - говорится в сообщении.
Отмечается, что изучение санскрита - это не только изучение алфавита и грамматики, но и знакомство с глубинной классической индийской культурой: философией языка и литературы, искусством музыки, пения, драмы.
Согласно информации, курс проводится на бесплатной основе по инициативе посла Индии в Украине Маноджа Кумара Бхарти и открыт для всех желающих.
Чтобы записаться на занятия, нужно заполнить анкету. Все вопросы можно задавать в личные сообщения группы курсов в соцсети.
Читайте также: В Киеве открылся Первый украинский космический форум
Обучение начинается уже в ближайший уикенд, 22 сентября. Занятия проводятся по субботам с 13:30 до 15:00 по адресу ул. М. Берлинского, 20б. Для системы безопасности посольства вход возможен только при наличии паспорта.
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