Раздел: Общество
В Киеве перестанут ходить трамваи
Маршрут будет закрыт с 00:10 до 06:10.
В ночь на 18, 19, 20 и 21 сентября в Киеве не будут ходить трамваи маршрута №14. Это связано с ремонтными работами на линии.
Сотрудники «Киевпасстранса» будут менять колеи на улице Глыбочицкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Последние рейсы с Контрактовой площади будут отправляться в 21:50 и 22:10, а Отрадного проспекта в 22:51 и 23:11.
Читайте также: В Киеве автохам остановил трамваи
Напомним, местные власти дали ответ по поводу подорожания маршруток в Киеве. На данный момент ходит много слухов о дате повышения цен на проезд и итоговой стоимости.
В ночь на 18, 19, 20 и 21 сентября в Киеве не будут ходить трамваи маршрута №14. Это связано с ремонтными работами на линии.
Сотрудники «Киевпасстранса» будут менять колеи на улице Глыбочицкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Последние рейсы с Контрактовой площади будут отправляться в 21:50 и 22:10, а Отрадного проспекта в 22:51 и 23:11.
Читайте также: В Киеве автохам остановил трамваи
Напомним, местные власти дали ответ по поводу подорожания маршруток в Киеве. На данный момент ходит много слухов о дате повышения цен на проезд и итоговой стоимости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3171
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
Оставьте свой комментарий