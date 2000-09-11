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Раздел: Общество  
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В Киеве перестанут ходить трамваи

В Киеве перестанут ходить трамваиМаршрут будет закрыт с 00:10 до 06:10.

В ночь на 18, 19, 20 и 21 сентября в Киеве не будут ходить трамваи маршрута №14. Это связано с ремонтными работами на линии.

Сотрудники «Киевпасстранса» будут менять колеи на улице Глыбочицкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Последние рейсы с Контрактовой площади будут отправляться в 21:50 и 22:10, а Отрадного проспекта в 22:51 и 23:11.

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Напомним, местные власти дали ответ по поводу подорожания маршруток в Киеве. На данный момент ходит много слухов о дате повышения цен на проезд и итоговой стоимости.
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 Теги: Киев, трамваи

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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