Балух жалуется на сильную боль в сердце

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Украинца Владимира Балуха из села Серебрянка Раздольненского района Крыма судят из-за того, что он установил украинский прапор на доме.

Глава УГКЦ заявил о том, что Россия пытается разжечь в Украине гражданскую войну. Также он отметил, что Европа должна отреагировать на события в Крыму. Архиепископ заявил, что если продолжать делать вид, что ничего не происходит, это вызовет большое оскудение веры в европейские ценности западных наций.