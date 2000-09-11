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Раздел: Общество  
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Балух жалуется на сильную боль в сердце

Балух жалуется на сильную боль в сердце Архиепископ отказался прокомментировать информацию об избиении Балуха.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент посетил украинского политзаключенного Владимира Балуха в симферопольском СИЗО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".

"По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме", - пишет издание.

В то же время архиепископ отказался прокомментировать информацию об избиении Балуха в СИЗО Симферополя накануне.

Климент отметил, что сначала собирается обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", - отметил архиепископ Симферопольский и Крымский.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух "сам нарушает порядок" в российском СИЗО.
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 Теги: Балух, боль в сердце

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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