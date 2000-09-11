Раздел: Общество
Балух жалуется на сильную боль в сердце
Архиепископ отказался прокомментировать информацию об избиении Балуха.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент посетил украинского политзаключенного Владимира Балуха в симферопольском СИЗО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
"По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме", - пишет издание.
В то же время архиепископ отказался прокомментировать информацию об избиении Балуха в СИЗО Симферополя накануне.
Климент отметил, что сначала собирается обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.
"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", - отметил архиепископ Симферопольский и Крымский.
Читайте также: МИД Украины призывает усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух "сам нарушает порядок" в российском СИЗО.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент посетил украинского политзаключенного Владимира Балуха в симферопольском СИЗО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
"По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме", - пишет издание.
В то же время архиепископ отказался прокомментировать информацию об избиении Балуха в СИЗО Симферополя накануне.
Климент отметил, что сначала собирается обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.
"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", - отметил архиепископ Симферопольский и Крымский.
Читайте также: МИД Украины призывает усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух "сам нарушает порядок" в российском СИЗО.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
140
0
Также советуем посмотреть
- Потешные дикие животные, «подражающие» людям
- Всем нужна улыбка: подборка отличных анекдотов на понедельник
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
Оставьте свой комментарий