Раздел: Общество
В Киеве объявили о закрытии купального сезона
Также с пляжей убирается инвентарь.
15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона.
Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия “Плесо” Евгений Кобан, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.
Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.
Читайте также: Создатели известного сериала заявили о его закрытии
Ранее сообщалось о том, что полиция обьявила дополнительно подозрение мужчине, снимавшему порно с 8-месячным ребенком.
15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона.
Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия “Плесо” Евгений Кобан, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.
Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.
Читайте также: Создатели известного сериала заявили о его закрытии
Ранее сообщалось о том, что полиция обьявила дополнительно подозрение мужчине, снимавшему порно с 8-месячным ребенком.
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