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Раздел: Общество  
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В Киеве объявили о закрытии купального сезона

В Киеве объявили о закрытии купального сезонаТакже с пляжей убирается инвентарь.

15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона.

Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия “Плесо” Евгений Кобан, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.

Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.

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Ранее сообщалось о том, что полиция обьявила дополнительно подозрение мужчине, снимавшему порно с 8-месячным ребенком.
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 Теги: Киев, купальный сезон

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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