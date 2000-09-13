Раздел: Общество
В Киеве устроят «ярмарку вакансий»
Мероприятие состоится 22 сентября.
В центральном холле Украинского дома пройдет ярмарка вакансий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Компаниям это мероприятие предоставляет возможность собрать базу резюме и усилить имидж работодателя, посетителям - пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью.
Также в течение дня у всех посетителей будет уникальная возможность посетить мотивирующие лекции от успешных спикеров.
Читайте также: В Киеве появилась новая зона для велосипедистов
Время проведения с 10:00 до 16:00.
В центральном холле Украинского дома пройдет ярмарка вакансий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Компаниям это мероприятие предоставляет возможность собрать базу резюме и усилить имидж работодателя, посетителям - пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью.
Также в течение дня у всех посетителей будет уникальная возможность посетить мотивирующие лекции от успешных спикеров.
Читайте также: В Киеве появилась новая зона для велосипедистов
Время проведения с 10:00 до 16:00.
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