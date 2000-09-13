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Раздел: Общество  
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В Киеве устроят «ярмарку вакансий»

В Киеве устроят «ярмарку вакансий» Мероприятие состоится 22 сентября.

В центральном холле Украинского дома пройдет ярмарка вакансий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Компаниям это мероприятие предоставляет возможность собрать базу резюме и усилить имидж работодателя, посетителям - пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка и пройти первое интервью.

Также в течение дня у всех посетителей будет уникальная возможность посетить мотивирующие лекции от успешных спикеров.

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Время проведения с 10:00 до 16:00.
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 Теги: Киев, ярмарка

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Сегодня, 12:02 » Автор: Анна Мартынова
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